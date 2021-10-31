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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود القافلة الطبية بقرية حاجر إدفو

قافلة طبية بإدفو
قافلة طبية بإدفو

تستكمل الأجهزة المعنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني جهودها لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً بمحافظة أسوان في ظل تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية التي قامت بتنظيمها مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية بقرية حاجر إدفو حيث نجحت جهود القافلة في إجراء الكشف الطبي على 1400 مواطن على يد أستاذة من جامعة القاهرة وعين شمس ، وخاصة أنها شملت العديد من التخصصات الطبية ، بجانب معامل التحاليل ، كما تم صرف الأدوية ، وتحويل بعض الحالات إلى القاهرة والمستشفيات الكبرى لإجراء العمليات الجراحية المختلفة .

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ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بجهود مؤسسات المجتمع المدنى التي تساهم في تحويل مبادرة حياه كريمة لواقع فعلى ملموس على الأرض من أجل الإرتقاء بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة للأسر الأكثر إحتياجاً ليجسد ذلك نموذجاً يحتذى به فى المشاركة المجتمعية الجادة ومساندة العمل الحكومى لتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للمواطن البسيط .

وأكد المحافظ على أن ذلك يعزز روح التلاحم والتعاون والتماسك الذى تعيشه مصرنا الحبيبة في الجمهورية الجديدة بقيادة ربان سفينتها الرئيس السيسى والذى يضع دائماً تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأبنائه بمختلف المناطق والقرى والنجوع فى مقدمة أولوياته وإهتماماته .

وكان قد أستقبل المركز الثقافي الإفريقي ( متحف النيل سابقاً ) فوج سياحي من دولة فرنسا ، وهو الذى يأتي إنطلاقاً من بدء الموسم السياحى الشتوى الجديد تتوافد الافواج والرحلات السياحية الأجنبية .

وأشارت المهندسة إيرين فايز مدير عام المركز الثقافي الافريقي بأسوان بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وتوجيهات المهندس أشرف المحمدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان بالاستعداد الدائم لاستقبال الافواج السياحية من كافة الدول الأجنبية.

وأكدت إيرين فايز بأنه يتم تيسير كافة إجراءات الدخول والارشاد الداخلي والشرح لمقتنيات المركز المختلفة، والالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وترك انطباع وذكري جيدة عن الاماكن السياحية بمحافظة أسوان والحث علي زيارتها.

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لمجلس إدارة نادى التجديف والرياضيات المائية بعد فوزه في انتخابات النادى وثقة الجمعية العمومية بقيادة المسيرة في الدورة الجديدة 2021 / 2025 برئاسة سلامة منزلى طه ، وأكد محافظ أسوان بأهمية دور نادى التجديف في الإرتقاء بالخدمات الشبابية والرياضية والترفيهية للمجتمع الأسوانى .

قافلة طبية بإدفو
قافلة طبية بإدفو
قافلة طبية بإدفو
قافلة طبية بإدفو
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