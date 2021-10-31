تقرير: مشروع الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة بانوراما جمالية مطلة على نهر النيل

محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية في القارة السمراء والتي تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة ، بجانب المشروعات الترفيهية والجمالية ، ولاسيما في ظل كونها من أفضل المقاصد والمشاتى السياحية في العالم .

وفى هذا الصدد نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أحد أبرز المشروعات السياحية الجارى تنفيذها على الضفة الغربية لنهر النيل داخل مدينة أسوان الجديدة بالبر الغربى حيث يتم تنفيذ أكبر مشروع متمثل في الشريط النهرى السياحى والذى يعد بكل المقاييس بانوراما جمالية ، كما يعتبر نافذة على العالم مطلة على صفحة نهر النيل الخالد ، وخطوة على طريق التنمية ، لتصبح أسوان دائماً في أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف الدول .

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ومن جانبه أوضح المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، بأن مشروع الشريط النهرى السياحي الجارى إنشاؤه على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، وتشمل المرحلة التنفيذية الأولي لمشروع الشريط النهرى، والتى تقام على مساحة 181 فدانا، منطقة فيلات "القرية الأولى" بمساحة 14 فدانا، وجار تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب بمساحة إجمالية للفيلا 469م 2 مكونة من دور "أرضي + 2علوى + حديقة أمامية وخلفية محاطة بسور"، ومنطقة فيلات "القرية الثانية"، بمساحة 19 فدانا، تتكون من 80 فيلا, وجار أيضا تنفيذ 63 فيلا كاملة التشطيب كمرحلة ثانية.

وأكد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بأن مشروع الممشى السياحى جار تنفيذه بطول 6 كيلو مترات، منها 1800 متر بالجزء الشمالى لكوبرى أسوان الملجم، و4200 متر بالجزء الجنوبى للكوبرى، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة "المارينا" - إحدى مناطق الممشى - بطول 1850 مترًا، وبها عدد من الشاليهات.

وأوضح رشاد، أن الممشى السياحى يضم مشروع المسرح المكشوف الجاري تنفيذه ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبرى مشاة.

وقال أحمد رشاد بأن هناك منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذا الممشى النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسي سياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات)، والمسرح المكشوف : بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.

الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة

الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة

الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة