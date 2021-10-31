جامعة أسوان تناقش مستقبل القطاع السياحي خلال مائدة مستديرة بمركز التطوير المهني

شهد اليوم الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات المائدة المستديرة الثالثة التى تنظمها جامعة أسوان من خلال مركز الجامعى للتطوير المهني، وذلك بحضور العديد من الشركات، ويأتى ذلك فى إطار سعى الجامعة بالتواصل الدائم لربطها باحتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور أيمن عثمان بأهمية قطاعات الجامعة الثلاثة التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث أن الجامعة من خلال مركز التطوير المهنى نفذت فعاليات المائدة المستديرة، تحت عنوان الوضع الحالى لقطاع السياحة فى محافظة أسوان والاتجاهات المستقبلية، لبحث تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة والعمل على إيجاد آليات العمل والتوظيف ما بعد كورونا بقطاع السياحة وربط الخريجين بسوق العمل والعمل على تقديم فرصة العمل لطلابنا وخريجينا لمواكبة التطورات وليكونوا مؤهلين للمواكبة سوق العمل دائما.

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وأضاف الدكتور أيمن عثمان بأن الجامعة تستضيف فى هذا اللقاء العديد من الشركات والفنادق والمراكب السياحية والسياحة البيئية الممثلة لكل القطاعات العاملة فى مجال السياحة بالمحافظة.

و قام المركز الجامعى للتطوير المهنى على هامش اللقاء بتوقيع اتفاقيتى تعاون، لتوفير فرص تدريبات عملى وتدريبات متخصصه كلا فى مجاله لطلاب الجامعة وخريجيها بمواقع العمل المختلفة وبمقرات عمل الشركاء.

هذا وتستكمل الأجهزة المعنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني جهودها لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة في ظل تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية التي قامت بتنظيمها مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية بقرية حاجر إدفو حيث نجحت جهود القافلة في إجراء الكشف الطبي على 1400 مواطن على يد أستاذة من جامعة القاهرة وعين شمس ، وخاصة أنها شملت العديد من التخصصات الطبية ، بجانب معامل التحاليل ، كما تم صرف الأدوية ، وتحويل بعض الحالات إلى القاهرة والمستشفيات الكبرى لإجراء العمليات الجراحية المختلفة .

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بجهود مؤسسات المجتمع المدنى التي تساهم في تحويل مبادرة حياه كريمة لواقع فعلى ملموس على الأرض من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجا ليجسد ذلك نموذجاً يحتذى به فى المشاركة المجتمعية الجادة ومساندة العمل الحكومى لتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للمواطن البسيط .

جانب من المائدة المستديرة لجامعة أسوان

جانب من المائدة المستديرة لجامعة أسوان

جانب من المائدة المستديرة لجامعة أسوان