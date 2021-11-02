قاعدة عجلات طويلة ومخصصة… أودي تطرح طرازها الجديد "هورش" في الصين وروسيا

تستعد أودي الألمانية، التابعة لمجموعة فولكس فاجن، لطرح طرازها الجديد "هورش" Horch السيدان الفاخرة من خط إنتاج مركبات الـ A8 L وذلك لمنافسة مرسيدس مايباخ من فئة الـ S class.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، من المتوقع أن تنافس أودي هورش منافستها مرسيدس مايباخ التي طالما عرفت بالفخامة والأداء العالي، لكن على الأرجح أن هذا الطراز الفاخر لن يتم طرحه في الولايات المتحدة قريبا ولكنه سيطرح بشكل رئيسي في الأسواق الصينية بشنغهاي وموسكو أيضا، ويأتي التركيز على هذه الأسواق تحديدا بسبب الطلب المتزايد من قبل العملاء لقاعدة العجلات الطويلة في سيارات السيدان وهو ما حرصت الشركة الألمانية على توفيره لسد الفجوة السوقية واكتساب شعبية بين عملاء جدد.



كما أنه من غير المتوقع أن تطرح العلامة التجارية الهورش في الولايات المتحدة لأن الطلب على سيارات السيدان محدود جدا بالمقارنة بالقارة الأوروبية أو الصين حيث تحرص شركات السيارات مثل أودي وبي إم دبليو، على تقديم نسخ ذات قاعدة عجلات عريضة للعملاء، كما أن طرز الـ A4 L و A6 L تلقى شعبية كبيرة في الأسواق الصينية وهو ما جعل أودي تفكر في تقديم الهورش.



لم تشارك أودي مجموعة نقل الحركة لسيارتها الهوش الجديدة، لكن من المرجح أن تكون بمحرك V8 سعة 4 لتر، مزودوج التربو، أو ستأتي بنسخة هجينة بمحرك V6 وبطارية تولد 48 فولت في الساعة.



سوف تتميز أودي هورش بمقاعد خلفية مريحة ومساحة كافية للتمدد والحركة بسهولة، فقد حرصت أودي أن تطيل من مساحة الهورش بمقدار 5.1 بوصة بالمقارنة مع طراز A8 L التقليدي، مما يمنحها أبواب خلفية أطول بشكل بارز.

