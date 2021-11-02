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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع تدوير القمامة بحى الزهور

صدى البلد

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، مصنع تدوير القمامة بحى الزهور، وذلك لمتابعة سير العمل بالمصنع ، رافقه خلالها فوزي الوالى رئيس حى الزهور .

وأطلع محافظ بورسعيد على العمل داخل المصنع ، موجها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع ، وضرورة الحفاظ على السلامة العامة وإجراءات الأمان والنظام بالمصنع 

حملات مكبرة لمنع البناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين بالشرقية

يذكر أن مصنع تدوير القمامة فى بورسعيد يقام  باستثمارات تصل إلى 65 مليون جنيه، ويضم خطين لإنتاج الوقود البديل المستخدم في صناعة الأسمنت، أحدهما للمخلفات الصلبة والثاني للمخلفات العضوية، ويستوعب يوميًا 550 طن من المخلفات الصلبة والعضوية، مما ساهم بشكل كبير في اختفاء المقالب العشوائية.

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