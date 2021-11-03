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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات جيب جراند شيروكي موديل 2021

أسعار ومواصفات جيب
أسعار ومواصفات جيب جراند شيروكي موديل 2021

تشتهر العلامة التجارية الخاصة بشركة جيب الامريكية بالعديد من الاصدارات القوية والتي تعمل عبر منظومة الدفع الرباعي، خاصة في السوق المصري، مما تمنحها افضلية التعامل مع بعض الطرق الوعرة والتضاريس المختلفة .

 

 ومن بين طرازات فئة الدفع الرباع تأتي النسخة الشهيرة  “ جراند شيروكي " موديل 2021 ، لتعتبر واحدة من افضل السيارات داخل هذه الفئة .

 

تتمتع السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 على محرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 5700 سي سي، قادر على انتاج قوة 350 حصانا، وعزم اقصى للدوران 520 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات ينقل السرعة عبر منظومة الدفع الكلي، وتستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/س خلال 8 ثوان.

زودت سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 بمكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي و ترفيهي، مشغل للوسائط المتعددة والاقراص المدمجة و USB، مراّة تعتيم أوتوماتيكية، مع خاصية الدخول من غير مفتاح، فتحات تكييف خلفية، ومقود حركة كهربائي قابل للامالة، مع مقاعد من الجلد، و مساند للرأس، قفل مركزي. 

 

ويحتوي طرازجراند شيروكي موديل 2021 على مجموعة  من وسائل الحماية والامان ومنها خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS و EBD، برنامج الثبات الالكتروني، خاصية دعم الفرامل BA، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية ، اجهزة استشعار أمامية وخلفية، و كاميرا، ومثبت سرعة لسهولة التحكم، وحساسات مطر.

تأتي السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.821 متر، و بعرض يقدر بـ 1.943 متر، و 1.730 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1028 لتر، بالاضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.916 متر، بينما ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة.

ويبلغ سعر السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 بمليون و150 ألف جنيه.

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