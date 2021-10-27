تعرف على أسطول جيب الأمريكية موديلات 2021 في المغرب .. صور

اكتسبت علامة جيب الأمريكية شهرة كبيرة داخل مختلف الأسواق العالمية، بفضل القدرات المختلفة لمحركاتها من ناحية الجر مثل منظومة الدفع الكلي للعجلات، بجانب الموديلات المختلفة المطروحة، ومنها النسخ القوية التي تتميز بألقاب صاحبة الطرق الوعرة والمرتفعات.

1 ـ شيروكي

تأتي السيارة جيب شيروكي 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 2200 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 200 حصان، وعزم أقصى للدوران 330 نيوتن. متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك ثماني سرعات.

زودت السيارة جيب شيروكي موديل 2021 بالمعلومات والترفيه القياسية، منها شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ، و ىبل كاربلاي ، و أندرويد أوتو ، و بلوتوث ، ومخرجين USB ، وراديو ستالايت ، وستيريو مع اثنين مكبر صوت، دخول بدون مفتاح ، وتشغيل بضغطة زر ، باب خلفي كهربائي ، وتشغيل عن بعد ، وفتحة سقف.

جاءت السيارة جيب شيروكي موديل 2021 في المغرب بـ 409 ألف درهم.

جيب شيروكي

2 ـ كومباس

تتوفر السيارة جيب كومباس موديل 2021 بمحرك ديزل 1.6 لتر، يولد قوة 170 حصان، وبها محركات هجينة بالقابس بقوة 190، مع نواقل يدوية وأوتوماتيكية مزدوجة.

وحصلت جيب كومباس موديل 2021 على لوحة عدادات جديدة بشاشة لمسية 8.4 بوصة لنظام المعلومات الترفيهية، ولوحة عدادات رقمية 10.25 بوصة، مع أحدث أنظمة السلامة لجيب، مثل مراقبة حالة السائق وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية رصد المشاة وراكبي الدراجات لتحقيق افضل معدلات الأمان خلال القيادة الذاتية او العادية .

أسعار جيب كومباس موديل 2021:

الفئة الأولى Longitude بسعر 259 ألف درهم.

الفئة الثانية Limited بسعر 336 ألف درهم.

جيب كومباس

3 ـ جراند شيروكي

دعمت السيارة جيب جراند شيروكي 2021 بعدة خيارات للمحركات، الأول V6 سعة 3600 سي سي، ينتج قوة 290 حصان و348 نيوتن متر، و الثاني محرك HEMI V8 سعة 5700 سي سي، يولد قوة قدرها 357 حصان، و529 نيوتن متصلين بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ 8 سرعات ومتاحة بنظام الدفع الثنائي او الرباعي .

تأتي السيارة جيب جراند شيروكي بلوحة تحكم جديدة و شاشة تاتش بقياس 10 بوصة، وأحدث نظام ترفيهي UConnect 5 من الصانع الأمريكي، والذي يدعم آبل كاربلاي، وأندرويد أوتو، مع أجهزة قياس رقمية مقاس 10.3 بوصة قابلة للتعديل، ونظام رؤية ليلية وجنوط مقاس 18 بوصة، وكراسي جلد بنظام التدفئة.

أسعار جيب جراند شيروكي موديل 2021:

الفئة الأولى LAREDO بسعر 420 ألف درهم.

الفئة الثانية LIMITED بسعر 559 ألف درهم.

الفئة الثالثة OVER LAND بسعر 639 ألف درهم.

الفئة الرابعة HEMI بسعر 999 ألف درهم.

جيب جراند شيروكي

4 ـ رينيجيد

تأتي جيب رينيجيد 2021 بخيارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات الأول سعة 2.4 لتر، يخرج قوة قدرها 180 حصان، والثاني سعة 1.4 لتر تيربو، ينتج قوة 140 حصان وكلاهما يتصل بناقل حركة أوتوماتيك بتسع سرعات.

دعمت سيارة جيب رينيجيد موديل 2021 بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ، و أبل كاربلاي ، و أندرويد أوتو ، ومخرج USB ، وبلوتوث ، وراديو ستالايت ، وستيريو مع اثنين مكبرات صوت، والتحكم التلقائي بالمناخ ثنائي المنطقة ، دخول بدون مفتاح ، وبدء التشغيل عن بعد ، ومخرج كهرباء على الطراز المنزلي بجهد 120 فولت.

أسعار جيب رينيجيد 2021:

الفئة الأولى SPORT بسعر 219 ألف درهم.

الفئة الثانية Longitude بسعر 251 ألف درهم.

الفئة الثالثة LIMITED بسعر 332 ألف درهم.

جيب رينيجيد

5 ـ رانجلر

تأتي السيارة جيب رانجلر موديل 2021 بمحرك أساسي بست أسطوانات سعة 3.6 لتر، يستطيع أن يولد قوة 285 حصان، أما المحرك الثاني، رباعي الأسطوانات ينتج قوة 270 حصان، متصلان بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

جاءت السيارة جيب رانجلر موديل 2021 بحزمة من أنظمة الأمان القياسية، منها كاميرا الرؤية الخلفية ، مراقبة النقطة العمياء ، تنبيه حركة المرور الخلفية ، أجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية ، تحذير الاصطدام الأمامي ، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ، نظام تثبيت السرعة.

تبدأ أسعار جيب رانجلر موديل 2021 في المغرب بـ 515 ألف درهم.