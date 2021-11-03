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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل..سعر سوبارو XV موديل 2019

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر سوبارو XV موديل 2019

تتصدر دوما سيارات الصانع الياباني قوائم اختيارات مستهلكي السيارات، لذلك من المتوقع أن تجد معظم العلامات اليابانية ضمن فئة الأكثر مبيعا، و ينطبق نفس الأمر على سوق المستعمل و ليس الجديد فقط، و من بين أبرز هذه السيارات تأتى سيارة سوبارو XV موديل 2019.

 

حصلت سيارة سوبارو XV موديل 2019 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يولد  قوة قدرها 114 حصان، و عزم أقصي للدوران 150 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من صفر حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 13.1 ثانية .

تتمتع سيارة سوبارو موديل 2019 بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، و مصابيح بتقنية LED LIGHT،  مكييف هواء مزدوج، مرايات جانبية كهربائية، مستشعرات ركن خلفية، شاشة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الحديثة، رز تفعيل و ايقاف المحرك، زجاج كهربائي، و قفل مركزي، مثبت سرعة، و مقود حركة متعدد المهام.

بينما قدرت المواصفات الهيكلية للسيارة سوبارو XV موديل 2019 بنسبة طول بلغت 4465 مم، و بعرض 1800 مم، و 1595 للارتفاع، و مساحة تخزين خلفية تسع إلى 380 لتر، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.5 لتر، و ذلك عندنا تخوض مسافات قدرها 100 كم.

تتوافر سوبارو XV موديل 2019 بعجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل في كل الاتجاهات يمكن من خلالها التحكم في النظام الصوتي للسيارة و شاشة بمقاس 6.5 بوصة و 6 مكبرات صوت و خاصية بلوتوث متطورة تتصل مع الأجهزة المحمولة .

وتتراوح أسعار سوبارو XV موديل 2019 في سوق المستعمل من 290 ألف الي 350 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

سوق المستعمل سوبارو سوبارو XV XV موديل 2019 سوبارو XV موديل 2019

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