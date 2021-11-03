سوق المستعمل..سعر سوبارو XV موديل 2019

تتصدر دوما سيارات الصانع الياباني قوائم اختيارات مستهلكي السيارات، لذلك من المتوقع أن تجد معظم العلامات اليابانية ضمن فئة الأكثر مبيعا، و ينطبق نفس الأمر على سوق المستعمل و ليس الجديد فقط، و من بين أبرز هذه السيارات تأتى سيارة سوبارو XV موديل 2019.

حصلت سيارة سوبارو XV موديل 2019 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 114 حصان، و عزم أقصي للدوران 150 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من صفر حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 13.1 ثانية .

تتمتع سيارة سوبارو موديل 2019 بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، و مصابيح بتقنية LED LIGHT، مكييف هواء مزدوج، مرايات جانبية كهربائية، مستشعرات ركن خلفية، شاشة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الحديثة، رز تفعيل و ايقاف المحرك، زجاج كهربائي، و قفل مركزي، مثبت سرعة، و مقود حركة متعدد المهام.

بينما قدرت المواصفات الهيكلية للسيارة سوبارو XV موديل 2019 بنسبة طول بلغت 4465 مم، و بعرض 1800 مم، و 1595 للارتفاع، و مساحة تخزين خلفية تسع إلى 380 لتر، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.5 لتر، و ذلك عندنا تخوض مسافات قدرها 100 كم.

تتوافر سوبارو XV موديل 2019 بعجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل في كل الاتجاهات يمكن من خلالها التحكم في النظام الصوتي للسيارة و شاشة بمقاس 6.5 بوصة و 6 مكبرات صوت و خاصية بلوتوث متطورة تتصل مع الأجهزة المحمولة .

وتتراوح أسعار سوبارو XV موديل 2019 في سوق المستعمل من 290 ألف الي 350 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.