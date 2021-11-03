اليوم .. محاكمة متهم بخطف طالبة والاعتداء عليها في مسكنه بحلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم محاكمة متهم بخطف وهتك عرض طالبة علي أثر علاقة بينهما في حلوان.



وكشف أمر الإحالة الصادر برئاسة المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابة حلوان الكلية، أن المتهم قام بخطف المجني عليها من غير تحايل أو إكراه، بأن قام علي أثر علاقة غرامية بينهما باستدراجها إلي مسكنه بزعم الاختلاء بها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخري، من أنه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بغير قوة أو تهديد، محدثا بها ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي.



وشهد معاون مباحث قسم مباحث قسم شرطة حلوان، أن تحرياته السرية توصلت إلي أنه علي إثر علاقة عاطفية بين المتهم والمجني عليها استدرجها إلي مسكنه وهتك عرضها.

