في حب النبي.. معهد فتيات السلام الأزهري بسوهاج يحتفل بالمولد النبوي

نظم معهد فتيات السلام الازهرى بقرية شطورة، شمال محافظة سوهاج، احتفالية بمناسبتى ذكرى المُولد النبوي الشريف وانتصارات حرب أكتوبر المجيد بحضور عدد كبير من أهالى القرية والشخصيات العامة والدينية.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة أيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عبيد الشطورى، ثم كلمة الشيخة منى راضى ، عميدة المعهد التى رحبت فيها بضيوف المعهد، ودور المعهد فى تعليم الطلاب تعاليم الدين الوسطى السمح، ثم عزف الأناشيد الدينية من فريق معهد فتيات السلام الازهرى.

والقى الشيخ علم الدين على احمد، شيخ معهد بنين شطورة الثانوي، كلمة عن مولد سيد البشر وأن مولده كان نور على البشرية ،وحث الجميع التمسك بسنته ونشر التسامح والفضيلة وكذلك بالتزامن فى ذكرى أكتوبر المجيد يجب غرس قيم الولاء فى نفوس الطلاب وحب الوطن.

وتوجه الشيخ عبد الرؤوف أمين، مسؤول التعليم الابتدائي بالتهنئة لأهالي القرية، والعاملين بالأزهر الشريف نيابة عن الشيخ عوني القبيصي، مدير إدارة طهطا الأزهرية، متمنيا أن يعيد الله هذه الذكرى العطرة على مصر وشعبها بالخير والبركات.

وقالت فريدة سلام، رئيس مجلس مدينة طهطا، إن احتفالية اليوم جاءت بدعوة كريمة من أهالى القرية وادارة المعهد، للاحتفال سويا بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، مقدمة التهاني لأهالي القرية والأزهر الشريف نيابة عن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وحثت سلام، الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة الدينية والثقافية التي تنظمها المحافظة وخاصة فى مسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية.

جاء ذلك بحضور شومان محمد، الوكيل الثقافي لمنطقة سوهاج الأزهرية، الهام قناوي وبسمة عسكر والدكتور جمال حسن من إدارة الجودة والدكتور علي شومان والشيخ محمود سلامة.

وفى نهاية الحفل تقدم الشيخ حسين سديرة، وكيل المعهد بالشكر لجميع الضيوف على تلبيتهم الدعوة بالحضور وكذلك الشكر لزملائه بالمعهد على المجهود المبذول.