عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبناء مستشفى..أهالي الحريدية بسوهاج يتبرعون بمليون جنيه لصالح حياة كريمة ..شاهد

أهالي الحريدية بسوهاج
أهالي الحريدية بسوهاج

تشهد قرية الحريدية بمركز المراغة محافظة سوهاج، روحا من الترابط، حيث قرر أبناء القرية أن يجمعوا مبلغ قدره مليون جنيه من بعضهم البعض، لشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها فدان.

وذلك للتبرع بها إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، لإنشاء مستشفى تأمين صحي شامل ومعهد أزهري؛ لخدمة أبناء "الحريدية" والقرى المجاورة لها.

وقال مصطفى شكيب، أحد أهالي قرية الحريدية بمركز المراغة، أن الفكرة جاءت لهم من أجل الصالح العام ولرفع مستوى الخدمات المُقدمة للأهالي بـ"الحريدية".

"فتحنا باب التبرع امبارح المغرب وخلال ١٢ ساعة بس قدرنا نجمع ١٨٠ ألف جنيه وان شاء الله لحد يوم الجمعة نكون جمعنا المبلغ المطلوب وأكتر"، هكذا أوضح "شكيب" أن باب التبرع فُتِح أمام المتبرعين منذ مساء يوم الجمعة الماضية، مُضيفًا أن آخر موعد للتبرع سيكون الجمعة القادمة.

رئيس جامعة سوهاج يزور أسرتي الطالبتين "إسراء" و"زينب" ويثمن جهودهما في محو الأمية

زاره بمنزله.. رئيس جامعة سوهاج يطمئن على طبيب بعد اعتداء مرافقي مريضة عليه

ضمن 100 مليون صحة.. تدشين مبادرة لفحص كبار السن بـ4 مراكز بمحافظة سوهاج

ضمن "حياة كريمة".. "صحة سوهاج" تُنظم قافلة طبية

أبتريل وحشيش.. ضبط طفل حاول إدخال مخدرات خلال زيارة لسجين بسوهاج

"لسه نوارة".. المجلس القومي للطفولة والأمومة ينظم ندوة لمناهضة زواج الأطفال بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات الندوة التثقيفية عن أبطال حرب أكتوبر ويكرم أسر الشهداء والمصابين

وأكد المهندس محمد صابر أحمد، أحد أبناء الحريدية بسوهاج، أنه لا خلافات على موقع المشروعات بين الأهالي، موضحًا أن هناك قلة قليلة تُريد أن تُعكِر صفوة العمل الخيري الذي يعملونه.

وأشار إلى أن المساهمات لم تأت فقط من الذين يُقيمون بالقرية ويريدون الرُقي بمستوى الخدمات المُقدم لهم بها، بل جاءت ايضًا من ابناء الحريدية المُقيمين بالخارج محبة منهم في رؤية بلدهم في أفضل حال.

اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج تطوير الريف المصري مركز المراغة قرية الحريدية حياة كريمة

موضوعات متعلقة

أسرع لإنقاذها.. القصة الكاملة لاعتداء مرافقي مريضة على طبيب بمستشفى سوهاج الجامعي|فيديو

جامعة سوهاج تختتم برنامجها التدريبى عن مهارات الاتصال فى أنماط التعليم

خلال أسبوع.. "تموين سوهاج" يٌحرر 519 جنحة متنوعة

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات الندوة التثقيفية عن أبطال حرب أكتوبر ويكرم أسر الشهداء والمصابين

رئيس جامعة سوهاج يزور أسرتي الطالبتين "إسراء" و"زينب" ويثمن جهودهما في محو الأمية

زاره بمنزله.. رئيس جامعة سوهاج يطمئن على طبيب بعد اعتداء مرافقي مريضة عليه

ضمن 100 مليون صحة.. تدشين مبادرة لفحص كبار السن بـ4 مراكز بمحافظة سوهاج

ضمن "حياة كريمة".. "صحة سوهاج" تُنظم قافلة طبية

ترشيحاتنا

مستقبل علاقة كهربا مع موسيماني فى الأهلي عقب أزمة المؤتمر الصحفي.. تفاصيل

بجانبه ماء وطعام.. تفاصيل وفاة سعودي في الصحراء

أمطار على هذه المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر من هذا الأمر

ليس عليك إلا الحذر.. الزمالك يشيد بأحمد سيد زيزو

سياحة النواب تناقش خطة واستراتيجية وزارة الطيران للنهوض بالقطاع .. اليوم

ميزات خصوصية آبل تسببت في خسارة فيسبوك وتويتر ويوتيوب 10 مليارات دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الذهب.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 1-11-2021

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ