لبناء مستشفى..أهالي الحريدية بسوهاج يتبرعون بمليون جنيه لصالح حياة كريمة ..شاهد

تشهد قرية الحريدية بمركز المراغة محافظة سوهاج، روحا من الترابط، حيث قرر أبناء القرية أن يجمعوا مبلغ قدره مليون جنيه من بعضهم البعض، لشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها فدان.

وذلك للتبرع بها إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، لإنشاء مستشفى تأمين صحي شامل ومعهد أزهري؛ لخدمة أبناء "الحريدية" والقرى المجاورة لها.

وقال مصطفى شكيب، أحد أهالي قرية الحريدية بمركز المراغة، أن الفكرة جاءت لهم من أجل الصالح العام ولرفع مستوى الخدمات المُقدمة للأهالي بـ"الحريدية".

"فتحنا باب التبرع امبارح المغرب وخلال ١٢ ساعة بس قدرنا نجمع ١٨٠ ألف جنيه وان شاء الله لحد يوم الجمعة نكون جمعنا المبلغ المطلوب وأكتر"، هكذا أوضح "شكيب" أن باب التبرع فُتِح أمام المتبرعين منذ مساء يوم الجمعة الماضية، مُضيفًا أن آخر موعد للتبرع سيكون الجمعة القادمة.

وأكد المهندس محمد صابر أحمد، أحد أبناء الحريدية بسوهاج، أنه لا خلافات على موقع المشروعات بين الأهالي، موضحًا أن هناك قلة قليلة تُريد أن تُعكِر صفوة العمل الخيري الذي يعملونه.

وأشار إلى أن المساهمات لم تأت فقط من الذين يُقيمون بالقرية ويريدون الرُقي بمستوى الخدمات المُقدم لهم بها، بل جاءت ايضًا من ابناء الحريدية المُقيمين بالخارج محبة منهم في رؤية بلدهم في أفضل حال.