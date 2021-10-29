أبتريل وحشيش.. ضبط طفل حاول إدخال مخدرات خلال زيارة لسجين بسوهاج

تمكن ضباط شرطة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، من ضبط طفلًا أثناء محاولته إدخال حشيش وأقراص مُخدرة لشخص محبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا بحجز مركز الشرطة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة المحبوسين والمحكوم عليهم بسجن مركز شرطة طما من ضبط "محمد. ا - 15 عامًا - ميكانيكي - ويقيم دائرة المركز".

وبحوزته 30 قرص أبتريل المخدر و4 قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 12 جرامًا داخل بعض المأكولات حال محاولته إدخالها للمدعو “ن. و - 18 عامًا - عاطل - ويقيم بندر طما - والمحبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا”.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.