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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات الندوة التثقيفية عن أبطال حرب أكتوبر ويكرم أسر الشهداء والمصابين

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الاحتفالية التي نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، والتى تضمنت ندوة تثقيفية بعنوان "رجال صنعوا النصر"، إلى جانب تكريم أسر شهداء حرب أكتوبر في إطار احتفالات الجامعة بالذكرى ٤٨ لنصر أكتوبر المجيد.

وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ومديري الإدارات، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن  تكريم شهداء ومصابي حرب أكتوبر، وكل من شارك فى تحرير الأراضي المصرية من الاحتلال الغادر، هو واجب وطني وحق أصيل واعتراف بتضحياتهم التي لا تقدر بثمن، مؤكداً أن كافة الشهداء والأبطال سيظلوا في عقل وقلب الوطن، فمصر لن تنسى أبدًا أبطالها الذين ضحوا من أجل أمن وسلامة شعبها.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس في كلمته، إلى أهمية إحياء ذكرى شهداء أكتوبر ومصابيه لاستلهام البذل والتضحية في سبيل الدفاع عن كرامة واستقلال مصر، مضيفاً أن ما قدمه هؤلاء الأبطال لمصر من تضحيات في سبيل العزة والكرامة والشرف هو مثال يحتذى به من قبل الشباب المصري على مر العصور.

وأشاد المحاسب أشرف القاضي في كلمته، بدور محاربي أكتوبر في هذه المعركة المجيدة التي لولاها ما كنا نستطيع أن نرفع رؤوسنا ثانية.

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وأكد أن ما قدموه جعلنا فخورين بهم وبتضحياتهم التي لم ولن ننساها مهما مر عليها الزمن، فهم المثال الأفضل في التضحية بالنفس وبكل ما هو غالي للحفاظ على هيبة الوطن ورفع هامته أمام العالم.

وقال العقيد محمد محمد نوح، أحد محاربي أكتوبر، أن الشهادة هي منحة إلهية عظيمة، وتقديم أرواحنا فداءاََ للوطن هو أقل شيء نبذله في سبيل الله، وللدفاع عن كرامة مصر وأرضها ضد من انتهك حقها في حدودها، واعتدى على ذرة واحدة من رمالها، وبالنيابة عن أسر الشهداء قدم شكره وتقديره لحرص الجامعة على الاحتفاء وتكريم أسر الشهداء.

ومن الجدير بالذكر أن الحفل استهل فقراته بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفي النهاية تم تكريم أبناء وأسر الشهداء والمصابين والمحاربين القدامى بتقديم درع الجامعة لهم.

جامعه سوهاج جامعة سوهاج فعاليات النصر

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