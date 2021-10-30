عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يزور أسرتي الطالبتين "إسراء" و"زينب" ويثمن جهودهما في محو الأمية

الدكتور مصطفى عبدالخالق
الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، زيارته الأسبوعية، يصاحبه الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، وذلك لزيارة الطلاب الذين نجحوا فى محو أمية أكبر عدد من الدارسين بالمحافظة، حيث زار أسرتي الطالبة إسراء عبد العزيز محمد عبد اللاه، التي محت أمية 5 أفراد منهم والدتها.

كما زار الطالبة زينب عبد الرحمن عبد اللاه، والتي محت أمية 4 أفراد من بينهم أختها الكبري، وذلك بقرية الحريدية القبلية بمركز طهطا.

وخلال زيارته قدم "عبد الخالق"، خالص شكره وتقديره للطالبات على مابذلوه من مجهودات ملموسة في مشروع محو الأمية الذي تتبناه إدارة الجامعة، موضحاً أنه أن الجميع شركاء في مبادرة مصر بلا أمية ٢٠٣٠، التى ولدت من رحم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن ثم تطوير الريف المصري، فهناك العديد من الخطط والبرامج الحكومية والأهلية الموجهة للقضاء على الأمية، والتي تستهدف بشكل أكبر تعليم الكبار لمساعدتهم فى تطوير القدرة على إنجاز بعض مهامهم الشخصية واليومية.

بالإضافة إلى فئة الشباب والمراهقين لمحاولة إكمال مسيرتهم التعليمية وتطوير أنفسهم لإيجاد فرص عمل مناسبة، مؤكداً أن الاهتمام بالتعليم والتشجيع عليه، يساهم في خلق حياة أفضل لجميع الأفراد، ويساعد في التخلص من العديد من المظاهر السلبية التي تعرقل عجلة التنمية.

وأكد محمد الدالي مدير فرع هيئة تعليم الكبار، أن طلاب الجامعة شركاء أساسيين فى هذا المشروع القومي، ولهم الدور الأكبر فى تحقيق حلم الوصول إلى "مصر بلا أمية" ٢٠٣٠م.

ضمن 100 مليون صحة.. تدشين مبادرة لفحص كبار السن بـ4 مراكز بمحافظة سوهاج

وأشار إلى أن مبادرة الجامعة في التصدي للأمية بالمحافظة، هي مبادرة تهدف إلى تنمية المجتمع السوهاجي ككل، موضحاً أن تلك الزيارات اعترافاََ من الهيئة والجامعة بالدور الهام الذي يلعبه هؤلاء الطلاب في إنجاح المبادرة.

يذكر أن إدرة الجامعة وضعت مجموعة من المحفزات لطلابها للمشاركة بفاعلية للقضاء على مشكلة الأمية بالمحافظة، ومنها منح كل طالب 100 جنيه مقابل كل دارس يتم محو اميته، ومبلغ 250 جنيه من الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى جانب التمتع بخصم 50% من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية.

شارك في الزيارة، فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، محمد الدالي مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، والدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.

سوهاج جامعه رئيس محو امية

موضوعات متعلقة

زاره بمنزله.. رئيس جامعة سوهاج يطمئن على طبيب بعد اعتداء مرافقي مريضة عليه

ترشيحاتنا

على دراجة نارية.. شاهد| محمد رمضان في قصر نجل حاكم الإمارات

بايرن ميونيخ يكتسح يونيون برلين.. ودورتموند يهزم كولن في الدوري الألماني.. فيديو

مصادر لبنانية : استقالة جورج قرداحي من منصبه خلال ساعات

تجنبوا التصعيد.. تهديد أمريكي أوروبي قوي إلى إيران

ردا على سؤال صدى البلد:فيفا يكشف عن خطة تطوير الكرة النسائية بأفريقيا

استشاري نفسي: على الآباء اختيار مدرسة أطفالهم وفقا لمستواهم ودخلهم الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

قانون العمل الجديد.. إجازة شهرا للعامل لأداء فريضة الحج

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

إلغاء إجازة السبت وتعيين معلمين جدد.. مقترحات برلمانية لحل أزمة تكدس الطلاب

لسوء معاملته لها.. فتاة تقتل والدها بـ "السم" بمعاونة خطيبها في حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

"مصر-7"..تجربة إنقاذ لمركز البحث التابع للقوات المسلحة.. تفاصيل

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية.. صور

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

فيديو

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

ارتدى فستانا أبيض وتقمّص دور عروس.. حقيقة فيديو زفاف شاب على شاب

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ