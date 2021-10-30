رئيس جامعة سوهاج يزور أسرتي الطالبتين "إسراء" و"زينب" ويثمن جهودهما في محو الأمية

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، زيارته الأسبوعية، يصاحبه الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية، وذلك لزيارة الطلاب الذين نجحوا فى محو أمية أكبر عدد من الدارسين بالمحافظة، حيث زار أسرتي الطالبة إسراء عبد العزيز محمد عبد اللاه، التي محت أمية 5 أفراد منهم والدتها.

كما زار الطالبة زينب عبد الرحمن عبد اللاه، والتي محت أمية 4 أفراد من بينهم أختها الكبري، وذلك بقرية الحريدية القبلية بمركز طهطا.

وخلال زيارته قدم "عبد الخالق"، خالص شكره وتقديره للطالبات على مابذلوه من مجهودات ملموسة في مشروع محو الأمية الذي تتبناه إدارة الجامعة، موضحاً أنه أن الجميع شركاء في مبادرة مصر بلا أمية ٢٠٣٠، التى ولدت من رحم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن ثم تطوير الريف المصري، فهناك العديد من الخطط والبرامج الحكومية والأهلية الموجهة للقضاء على الأمية، والتي تستهدف بشكل أكبر تعليم الكبار لمساعدتهم فى تطوير القدرة على إنجاز بعض مهامهم الشخصية واليومية.

بالإضافة إلى فئة الشباب والمراهقين لمحاولة إكمال مسيرتهم التعليمية وتطوير أنفسهم لإيجاد فرص عمل مناسبة، مؤكداً أن الاهتمام بالتعليم والتشجيع عليه، يساهم في خلق حياة أفضل لجميع الأفراد، ويساعد في التخلص من العديد من المظاهر السلبية التي تعرقل عجلة التنمية.

وأكد محمد الدالي مدير فرع هيئة تعليم الكبار، أن طلاب الجامعة شركاء أساسيين فى هذا المشروع القومي، ولهم الدور الأكبر فى تحقيق حلم الوصول إلى "مصر بلا أمية" ٢٠٣٠م.

وأشار إلى أن مبادرة الجامعة في التصدي للأمية بالمحافظة، هي مبادرة تهدف إلى تنمية المجتمع السوهاجي ككل، موضحاً أن تلك الزيارات اعترافاََ من الهيئة والجامعة بالدور الهام الذي يلعبه هؤلاء الطلاب في إنجاح المبادرة.

يذكر أن إدرة الجامعة وضعت مجموعة من المحفزات لطلابها للمشاركة بفاعلية للقضاء على مشكلة الأمية بالمحافظة، ومنها منح كل طالب 100 جنيه مقابل كل دارس يتم محو اميته، ومبلغ 250 جنيه من الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى جانب التمتع بخصم 50% من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية.

شارك في الزيارة، فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، محمد الدالي مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، والدكتور عماد صموئيل وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.