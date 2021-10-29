"لسه نوارة".. المجلس القومي للطفولة والأمومة ينظم ندوة لمناهضة زواج الأطفال بسوهاج

نظم فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة سوهاج، ندوتين بالوحدة المحلية لمجلس قروي الرياينة المُعلق بمركز طما.

وذلك في إطار الحملة التي تم تدشينها، يوم الأربعاء الماضي، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، والدكتورة نجاة موسى مقرر الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وذلك تحت عنوان "لسه نوارة"، لمناهضة زواج الأطفال، والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقال محمد نعماني، منسق المجلس القومي للطفولة والأمومة بسوهاج، إنه تم تنظيم ندوتين بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمجلس قروي الرياينة المعلق، إحداهما للأمهات، والأخرى للفتيات المقبلات على الزواج.

وذلك للتوعية بأضرار ومخاطر الزواج المبكر للأطفال، وذلك بحضور المهندس حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.

وأضاف "النعماني" أنه تم توعية الأمهات والفتيات بمخاطر زواج الأطفال، مع تقديم الدعم والمساندة لحماية الفتيات الصغيرات في قرى ونجوع المحافظة، للقضاء على كافة الممارسات الضارة التي يتعرضن لها، مشيرًا إلى أن الفتاة لها الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتها.

وأكد منسق المجلس القومي للطفولة والأمومة بسوهاج أنه تم توعية الأمهات والفتيات بمخاطر زواج الأطفال، مع تقديم الدعم والمساندة لحماية الفتيات الصغيرات في قرى ونجوع المحافظة، للقضاء على كافة الممارسات الضارة التي يتعرضن لها، مشيرًا إلى أن الفتاة لها الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتها.

واستهدفت الحملة طالبات مدرسة الرياينة المُعلق الثانوية العامة، وتم توعيتهم بضرورة عدم الزواج قبل بلوغ السن القانوني، لحفظ حقوقهن في التعليم واختيار شريك الحياة "الزوج".