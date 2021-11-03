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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. الشرطة تطلق النار على رجل يحمل سكينا في محطة قطار بباريس

فرنسا.. الشرطة تطلق
فرنسا.. الشرطة تطلق النار على رجل يحمل سكينا بمحطة قطار

أطلق عنصران في شرطة السكك الحديد الفرنسية، النار، على رجل في محطة قطار في باريس، هددهما بسكين، وهو يصيح: الله أكبر؛ ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة، حسب مصدر في الشرطة والشركة الوطنية للسكك الحديدية.

 

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، إن الرجل توجه بسرعة نحو رجال الشرطة قبل منتصف الليل، في محطة سان لازار، التي تعد واحدة من أكثر محطات القطار ازدحاما في باريس.

 

وأضاف المصدر أن الرجل أخرج سكينا من كيس، وهو يصيح: الله أكبر، وفقا للوكالة الفرنسية.

 

فيما قال متحدث باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية: استخدم الضابطان سلاحهما للدفاع عن النفس وتحييده، مشيرا إلى أن فرق الإغاثة أسفعت المهاجم المصاب.

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وأوضح ممثلو الادعاء في باريس، أن حياة الرجل في خطر بعد إطلاق النار عليه مرتين، بينما تم فتح تحقيق في محاولة قتل موظف عام، والتحريض على الإرهاب والعنف مع سلاح.

 

وأوضح مصدر مطلع على التحقيق، للوكالة- طلب عدم الكشف عن اسمه أن الرجل لم يكن معروفا لدى الاجهزة الأمنية.

وتشكل قوات الأمن في فرنسا بشكل منتظم هدفاً لتنظيمات متشددة من بينها تنظيم داعش، الإرهابي في وقت شهدت فرنسا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات غير مسبوقة أسفرت عن أكثر من 250 قتيلاً.

وتزامنت محاولة الهجوم مع بدء محكمة الجنايات الخاصة في باريس الثلاثاء، باستجواب المتهم الرئيسي في اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية صلاح عبد السلام حول مساره قبل الهجمات، حيث وصف نفسه بأنه كان طفلا "هادئا" و"تلميذا مجتهدا" و"مشبعا بالقيم الغربية" قبل تحوله إلى التطرف.

بدأت المحكمة الجلسة بعد الظهر باستجواب صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من المجموعة المسلحة التي قتلت 130 شخصا وجرحت مئات آخرين في باريس وسان دوني، في الضاحية الباريسية، في نوفمبر 2015.

ويقضي الإجراء القضائي باستجواب المتهم عن حياته دون "بلوغ جوهر" الملف الذي لن يُطرح قبل عام 2022، وبالتالي دون الحديث عن تطرفه الديني، بحسب الوكالة.

باريس فرنسا الشرطة الفرنسية محطة قطار هجوم ارهابي السكك الحديد الفرنسية

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