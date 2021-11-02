الثقة تحطمت تماما.. تصريحات مقلقة من فرنسا بعد تسريب أستراليا رسائل ماكرون

أعربت فرنسا عن غضبهما، اليوم الثلاثاء، من قرار رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، تسريب رسالة نصية خاصة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع تعمق الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، قال مستشار مقرب من ماكرون لوسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، "الثقة تحطمت تماما، الكشف عن تبادل الرسائل النصية بين رؤساء الدول أو الحكومات هو تكتيك فظ وغير تقليدي إلى حد ما".

وقال المستشار لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، إن "ماكرون من المستحيل أن يفكر في الكشف عن اتصالات من هذا النوع".

وأضاف: "ليس هذا من النوع الذي من المرجح أن يحسن العلاقات بين فرنسا وأستراليا".

وجاء في نص الرسالة، سؤال ماكرون لموريسون عما إذا كان يتوقع أخبارًا جيدة أو سيئة عن الغواصات.

جاء نشرها بعد أن قال ماكرون للصحفيين إنه "يعلم" أن موريسون كذب عليه بشأن خطط مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية. ورفض موريسون هذا الادعاء.

ووصفت وسائل إعلام فرنسية تسريب الرسالة النصية بأنه أمر "صادم ونادر للغاية"، قائلة إنه يبدو أنه يهدف إلى إثبات أن ماكرون قد أُبلغ بالفعل بأن العقد قد لا يمضي قدما حتى قبل أن يتم تفكيكه.

لكن مسئول الإليزيه أصر على أن النص أظهر بالأحرى أن ماكرون لم يكن يعرف المرحلة التي وصلت إليها المناقشات قبل يومين فقط من إلغاء أستراليا صفقة بقيمة 90 مليار دولار إسترليني لـ 12 غواصة.

وقال مصدر حكومي فرنسي ثان لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه إذا كانت هناك رسالة تظهر بوضوح أن ماكرون يعرف بالفعل، لكانوا قد أبلغوا بذلك بدلاً من ذلك. وأضاف المصدر: علمنا أن الأستراليين لديهم بعض المشكلات، لكنهم يتعلقون فقط بالجوانب الفنية والجدول الزمني، كما هو الحال مع كل عقد كبير.