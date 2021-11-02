فلافل مسمومة.. 400 إصابة وحالة وفاة بسبب تسمم غذائي في العراق

أثارت قضية تسمم أكثر من 400 مواطن عراقي في محافظة ميسان، ممن تناولوا الفلافل في أحد المطاعم الشعبية، موجة غضب عارمة في العراق. خاصة من قبل ذوي الضحايا الذين توفي أحدهم جراء مضاعفات التسمم الغذائي.

وكشف مدير دائرة صحة ميسان، أن مستشفيات الدائرة استقبلت منذ الأحد عددا كبيرا من الحالات التي تعاني من الإسهال الشديد والتقيؤ وارتفاع درجة الحرارة والمغص المعوي، وتم تشخيصها حسب اعراضها بانها حالات تسمم غذائي.

وأضاف: تم تسجيل حالة وفاة لأحد الشباب المتسممين، حيث تواصل دائرة الطب العدلي إجراء الموقف الطبي الشرعي للحالة من أجل معرفة سبب الوفاة.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن المعلومات المتوافرة من قبل المصابين تفيد أن جميعهم قد تناولوا الطعام من أحد مطاعم مدينة العمارة، حيث تم بالتنسيق مع قيادة شرطة ميسان ومديرية الأمن الوطني في المحافظة، غلق المطعم مع أخذ نماذج من الأواني وعينات من الطعام، وثمة فريق متكامل من مختبر الصحة العامة يعمل لتحديد سبب التلوث".

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، أمس الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب مطعم فلافل ومتهمين، على أثر تسمم عشرات المواطنين، وتسجيل حالة وفاة من بينها.

وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مهاجمة ذوي المتوفى للمطعم المذكور وتحطيم واجهته.

وأعلنت دائرة صحة ميسان أمس ارتفاع حصيلة الإصابات في حالات التسمم في مطعم الفلافل الواقع في مدينة العمارة مركز المحافظة إلى 240 حالة، مرجحة وجود "فيروس مائي" وراء الحادثة.