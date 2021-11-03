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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي ام دبليو تكشف عن دراجتي CE-04 و F 900 XR المخصصتين للشرطة

بي ام دبليو
بي ام دبليو

اشتهرت بي ام دبليو بتقديمها للدراجات النارية المخصصة لقوى إنفاذ القانون في العديد من البلدان حول العالم، وأصبحت في غضون عدة سنوات ماركة مسجلة وضرورية للشرطة، وذلك لقدراتها الخارقة التي تساعد رجال الأمن في تعقب الخارجين على القانون وضبطهم، ومن أشهر الموديلات التي قدمتها الشركة البافارية R 1250 RT للشرطة الأوروبية و F 750 GS وF 850 GS للشرطة الآسيوية.

 

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، كشفت العلامة التجارية الألمانية بي ام دبليو مؤخرا في مؤتمر Milipol المقام في باريس بدورته الحالية، وهو أكبر معرض يقدم وسائل الأمن الداخلي والسلامة ، عن أحدث إصدارات الدراجات النارية المخصصة للاستخدامات الشرطية، وهما F 900 XR sport-tourer و CE-04 electric scooter. من المثير للاهتمام أن بي ام دبليو اختارت السكوتر الكهربائي CE-04 بغطاء وألوان تلائم ملابس الشرطة. خاصة و أنها تدرك جيدًا مبادرات العديد من الدول الأوروبية للتحول إلى المركبات الصديقة للبيئة في العقد المقبل، مع التخلص التدريجي من الآلات التي تعمل بالبنزين.

 

فيما يتعلق بالتعديلات، فإن إصدار الشرطة لطراز بي ام دبليو  CE-04 ، المصمم لاستخدامه في الدوريات في مدينة النور، يأتي بإشارات LED في المقدمة ومنارات LED دوارة في الخلف. بالإضافة إلى ذلك تم تجهيزه بزوائد جانبية، وحافظة علوية ربما لتخزين مسدسات السرعة وغيرها من الأدوات المتعلقة بإنفاذ القانون، وصافرة إنذار. 

 

تبلغ السرعة القصوى لمركبة CE-04 120 كيلومترا في الساعة ، وتعمل عن طريق محرك كهربائي 30 كيلو واط ، يبلغ المدى التشغيلي للسكوتر  130 كيلومترًا أي أنه كافٍ ليوم واحد من العمل التقليدي.

بينما موديل بي ام دبليو  F 900 XR، التي تعد بالفعل دراجة نارية رياضية ذات وزن متوسط ​​بقيت دون تعديلات كبيرة لتلائم العمل في السلك الشرطي. إلا أنها حصلت على عوارض جانبية صلبة، غطاء للمقعد، وإضاءة LED دوارة في الخلف. يمكن أيضًا رؤية صفارات الإنذار ذات الصوت العالي مثبتة على واقي التصادم على الجانب الأيسر من الدراجة الرياضية.

 

تأتي الـ بي ام دبليو F 900 XR بقوة 99 حصانًا من محركها سعة 895 سي سي ، لذلك فهي قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه مع القدرة على التسارع والمناورة.

الجدير بالذكر أنه حتى الآن، بي ام دبليو قامت بتسليم أكثر من 160 ألف دراجة نارية حكومية إلى أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء العالم.

بي إم دبليو F 750 GS F 850 GS CE-04 F 900 XR بي ام دبليو CE-04 بي ام دبليو F 900 XR

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