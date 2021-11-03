عُرس سوهاج.. حفل لتكريم أوائل الشهادات العامة بالمحافظة.. شاهد

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عصر اليوم الأربعاء، حفل تكريم طلاب أوائل الشهادات العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠م-٢٠٢١م، بمقر جامعة سوهاج القديم، وذلك تحت رعاية جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بالإقليم.

جاء الحفل تقديرًا لمجهودات الطلاب الأوائل والمتميزين بالشهادات العامة بمختلفها، وسط حضور لفيف من قيادات سوهاج على رأسها اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج.

وبدأ "أبو زيد" كلمته مُرحبًا بضيوف الحفل الكِرام، وشبه الحفل بعُرس يحتفل به الحاضرون بعرسان نجحوا في التقدم تعليميًا بتفوق وتميز، شاكرًا أولياء الأمور على توفير المناخ المناسب لابناءهم؛ للاستذكار فوق الممتاز.

وفي عُرس التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، أعرب الدكتور مصطفى عبدالخالق، عن مدى سروره في تولي منصب رئيس الجامعة في ظل تولي اللواء طارق الفقي منصب محافظ سوهاج والعمل في ظل قيادته الراقية، مُثمنًا جهود مديرية التربية والتعليم في إعداد جيل من الطلاب قوي يستطع مواجهة الحياة العلمية بالمرحلة الجامعية.

ومن الجدير بالذكر أن الحفل بدأ بتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن جهود وأعمال مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج خلال العام الدراسي ٢٠٢٠م-٢٠٢١م.

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