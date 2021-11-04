الصحة: حقيقة تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا..واستقبلنا 73 مليون جرعة مختلفة

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، لـ برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل هامة وجديدة عن استقبال مصر لـ لقاحات كورونا، وخطة الدولة فى توفير تطعيم المواطنين، خلال الفترة المقبلة.

هل هناك شهادات مزورة بشأن الحصول على لقاح كورونا.. الصحة تفجر مفاجأة





قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك شكاوى كثيرة تأتى للوزارة بخصوص امتلاك أشخاص شهادات بالحصول على لقاح فيروس كورونا، ولكن هم فى الأساس لم يحصلوا على اللقاح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة لا تنكر هذا الأمر، وأنه فى حالة ضبط شخص يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفت إلى أن جواز السفر الصحي، يكون ملك للمواطن، ويوضع على الموبايل، وكشف أن تبادل الأوراق و سير المواطنين بالأوراق الخاصة بالحصول على اللقاح من الممكن ان تنقطع الروقة أو يتم نسيانها فى المنزل.

وأشار إلى أن المواطنين الذين لا يمتلكون موبايل حديث، من الممكن أن يسيروا بالشهادة الدالة على الحصول على اللقاح الخاصة بفيروس كورونا، وكشف أن جواز السفر ليس بديل لـ الشهادة الورقية.

وكشف أن جواز السفر الصحي تطبيق إلكتروني يستخدم على الهواتف الذكية، وسيتم ربط جواز السفر الصحي بالاتحاد الأوروبي وأمريكا.

هل هناك مواطنون يرفضون تلقي لقاح كورونا؟.. الصحة ترد





علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على سؤال هل هناك مواطنون يرفضون الحصول على لقاح كورونا، قائلا “إنه كان فى البداية هناك تخوف، ولكن فى الفترة الأخيرة هناك إقبال كبير من المواطنين على مراكز لقاحات فيروس كورونا”.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة تقوم بتوصيل اللقاحات لـ المواطنين لـ الأماكن الموجودين بهم.



وأشار إلى أن القيادة السياسية، تبذل مجهودا كبيرا لتوفير اللقاحات للمواطنين.



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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك تعاونا مستمرا بين مصر والصين منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وهناك جرعات من الصين ستأتى لمصر.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الطلاب فى فئة 15 لـ 18 عامًا سيحصلون على لقاح كورونا، وأنه خلال 72 ساعة سيكون هناك رسائل لـهم.



ولفت إلى أن الطلاب والمواطنين فى السن السالف ذكره متاح لهم التسجيل، واليوم تم إعطاء بعض هؤلاء الفئة لقاحات كورونا فى أرض المعارض.

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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جواز السفر الصحى يسمى :" اطمئن" وهو تطبيق إلكتروني، بجانب الشهادة الورقية وأن هذه خدمة إضافية للمواطنين، وتكون إثبات فى حصول الشخص على لقاح فيروس كورونا.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الخدمة تحمل على الموبايل، ويقوم المواطن بـ إضافة الرقم القومى، و الرقم الخاص بالحصول على اللقاح، وبعض البيانات.



ولفت إلى أن التطبيق فى نهايته يكون به ثلاث ألوان الأخضر حصل على الجرعتين، و الأصفر جرعة واحدة، و الأحمر لم يحصل على جرعات.