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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات يرجع إلى ما قبل 83 مليون سنة

الاكتشاف
الاكتشاف

أعلن علماء الأحافير الصينيون عن اكتشاف ديناصور جديد له قوس عصبي فريد على شكل فراشة للفقرات الظهرية الأمامية ما يجعله مميزا عن "الترودونتيدس" الأخرى.

وبحسب ما نشرته وكالة “شينخوا” الصينية، فقد وجد فريق البحث نموذجه النوعي بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين.


ويتكون النموذج النوعي من جمجمة مكتملة تقريبا بطول إجمالي يبلغ 12 سم وعظام مجزأة بعد الجمجمة، حيث يصل طول جسمه إلى 1 متر.


وفي هذا الإطار، قال بي روي الباحث في معهد علم الأحافير الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن الديناصورات التي تعيش في العصر الطباشيري المبكر منذ حوالى 83 مليونا إلى 70 مليون سنة كانت في مرحلة ما قبل البلوغ وهي الفترة الزمنية الرئيسية لكل من النمو الفردي والتطور العددي.

 مضيفا أن هذا الاكتشاف مهم لدراسة التنوع البيولوجي للكائنات الحية على الأرض والتغير البيئي القديم في شمال شرقي آسيا أواخر العصر الطباشيري.


ونُشرت النسخة الإلكترونية من الاكتشاف على موقع "البحث الطباشيري" في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.

اكتشاف ديناصور الترودونتيدس علماء الصينيون

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