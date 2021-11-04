عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمنافسة بي إم دبليو X7…  لقطات تجسسيه جديدة تكشف أودي Q9

أودي Q9
أودي Q9

تستعد شركة أودي لمنافسة بي إم دبليو X7 من خلال سيارتها أودي Q9 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات من الحجم الكبير.

وفقا لموقع "موتور أوثوريتي" المتخصص في السيارات، تأتي الأودي Q9 لتسد فجوة سوقية وطراز ناقص من محفظة تشكيلات أودي التي ظلت لفترة طويلة تفتقد وجود سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم وفاخرة، وهو الاختيار التي حرصت كل الشركات الكبرى العاملة بسوق السيارات أن تطرحه لعملائها.

حتى الآن لم تستقر أودي على الاسم النهائي للسيارة الـ SUV الجديدة وإذا ما كانت ستكون باسم Q9 أو Q7L أو Q8L، ولكن على الأرجح ستكون باسم Q9 الذي قامت بتسجيله رسميا منذ 2013 لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وغالبًا ما تسجل الشركات الأسماء قبل طرح الطراز الجديد فعليا بسنوات.

احتفظت بعين الخنفساء.. لقطات تجسسية لـ ميني كوبر 2023

شكل صندوقي وخطوط بسيطة … فولكس فاجن تكشف عن ميكروباص ID Buzz

كما أفادت عدة تقارير صحفية متداولة أن السيارة الغامضة الجديدة ستكون إصدار محدود يقتصر على الصين فقط، لكن حتى الآن المعلومة غير مؤكدة، وأنها ستتشارك في لغة التصميم مع طراز أطلس فولكس فاجن الرياضية خاصة من الجهة الخلفية.

وقد ظهرت مؤخرا نسختين من طراز أودي Q9 في ألمانيا أثناء إجراء لفات تجريبية إحدى النماذج على وجه التحديد كانت غريبة بشكل لافت للنظر خاصة وأنها لا تحتوي على مصابيح أمامية جاهزة للإنتاج وما ظهر من وراء الغطاء التمويهي كانت إشارات الانعطاف ومصابيح الضباب المنبثقة من وراء الغطاء

انتشرت شائعات تفيد بأن أودي Q9 يمكن أن تتبنى جسمًا يشبه الكوبيه، لكن جاءت اللقطات الأولية للتصميم لتؤكد أن أودي ستتخذ نهجًا أكثر تقليدية مع السيارة وتضعها كمنافس مباشر لسيارات بي إم دبليو X7 و مرسيدس- بنز GLS.

أودي بي إم دبليو بي إم دبليو X7 SUV أطلس فولكس فاجن فولكس فاجن أودي Q9

ترشيحاتنا

سلسلة بلا خسارة.. ليفربول يعادل رقم الزمالك فى سلسلة اللاهزيمة

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هذا العمل يزيد النعم ويدفع النقم .. احرص عليه

الدوري المصري.. باسم مرسي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام المقاصة

شيلونجو ونجيب يقودان تشكيل الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى

بعد فرض ضرائب عليها| هل تتجه الدولة لتقنين السناتر التعليمية والدروس الخصوصية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيئة الدواء توجه نداءا عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم | تفاصيل

رابطة الأندية تحدد 3 محظورات في قمة الأهلي والزمالك بعد قرار الحضور الجماهيري

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد بشأن المعاشات

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ