لمنافسة بي إم دبليو X7…  لقطات تجسسيه جديدة تكشف أودي Q9

تستعد شركة أودي لمنافسة بي إم دبليو X7 من خلال سيارتها أودي Q9 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات من الحجم الكبير.

وفقا لموقع "موتور أوثوريتي" المتخصص في السيارات، تأتي الأودي Q9 لتسد فجوة سوقية وطراز ناقص من محفظة تشكيلات أودي التي ظلت لفترة طويلة تفتقد وجود سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم وفاخرة، وهو الاختيار التي حرصت كل الشركات الكبرى العاملة بسوق السيارات أن تطرحه لعملائها.

حتى الآن لم تستقر أودي على الاسم النهائي للسيارة الـ SUV الجديدة وإذا ما كانت ستكون باسم Q9 أو Q7L أو Q8L، ولكن على الأرجح ستكون باسم Q9 الذي قامت بتسجيله رسميا منذ 2013 لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وغالبًا ما تسجل الشركات الأسماء قبل طرح الطراز الجديد فعليا بسنوات.

كما أفادت عدة تقارير صحفية متداولة أن السيارة الغامضة الجديدة ستكون إصدار محدود يقتصر على الصين فقط، لكن حتى الآن المعلومة غير مؤكدة، وأنها ستتشارك في لغة التصميم مع طراز أطلس فولكس فاجن الرياضية خاصة من الجهة الخلفية.

وقد ظهرت مؤخرا نسختين من طراز أودي Q9 في ألمانيا أثناء إجراء لفات تجريبية إحدى النماذج على وجه التحديد كانت غريبة بشكل لافت للنظر خاصة وأنها لا تحتوي على مصابيح أمامية جاهزة للإنتاج وما ظهر من وراء الغطاء التمويهي كانت إشارات الانعطاف ومصابيح الضباب المنبثقة من وراء الغطاء

انتشرت شائعات تفيد بأن أودي Q9 يمكن أن تتبنى جسمًا يشبه الكوبيه، لكن جاءت اللقطات الأولية للتصميم لتؤكد أن أودي ستتخذ نهجًا أكثر تقليدية مع السيارة وتضعها كمنافس مباشر لسيارات بي إم دبليو X7 و مرسيدس- بنز GLS.