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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري المصري.. شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والبنك الأهلي

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول، من مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، التي تجمعهما، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

البنك الأهلي كان الأفضل خلال الشوط الأول، حيث استحوذ على الكرة بنسبة بلغت 67%، وسدد  3 تسديدات جميعهم على المرمى.

في المقابل لم يسدد الإسماعيلي أي تسديدة طوال 45 دقيقة.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: احمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، أحمد عيد

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود دونجا ، أحمد مدبولى

خط الهجوم :  محمد الشامي، شكري نجيب ، شيلونجو.

 

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