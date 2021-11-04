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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تلاعب في دفتر الحضور.. محاكمة تأديبية لمأمور ضرائب أسوان

محكمة
محكمة

قرر المستشار هشام المهدي، نائب رئيس هيئة النيابة إحالة رئيس مأمورية ضرائب أسوان ثان وآخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية مؤثمة بالمواد 57/1 و 58/2 من قانون الخدمة المدنية.

 

أكد تقرير الاتهام أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2018، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخالفوا القواعد والأحكام المنظمة لعملهم.

 

كشفت التحقيقات أن، مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب أسوان ثان تغيبت عن العمل بمأمورية بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتلاعبت بدفتر الحضور والانصراف بالتوقيع أيام غيابها عن العمل رغم سبق الشطب عليها، وذلك باستخدامها المزيل.

 

وجاء بأوراق القضية أن مسئول دفتر الإضافي بمأمورية ضرائب أسوان ثان أشر بدفتر الإضافي عهدته بما يفيد حضور المحالة الأولى رغم الشطب عليها بدفتر الحضور والانصراف في أيام غيابها عن العمل بالمخالفة للتعليمات.

 

وأكدت النيابة الإدارية في مذكرتها أن  رئيس مأمورية ضرائب أسوان ثان أهمل في الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف عهدته مما ترتب عليه حدوث تلاعب به خلال الفترة من شهر يوليو عام 2018 حتى ديسمبر من نفس العام، وذلك باستخدام المزيل أمام اسم المحالة الأولى وتوقيعها في تلك الأيام رغم غيابها عن العمل رغم كونه رئيس المأمورية حينذاك.

 

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا.

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