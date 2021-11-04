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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان صني موديل 2022

تعرف على الاسعار
تعرف على الاسعار الجديدة لـ نيسان صني موديل 2022

شهدت النسخة الشهيرة نيسان صني موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، ارتفعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 2500 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة.

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2022 

 

زودت السيارة نيسان صني موديل 2022 بإصدارين من ناحية نواقل الحركة، الأول مانويال خماسي السرعات، والأخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سليندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 108 حصانا، 1500 سي سي، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر.

ومن خلال هذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 15.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة تبلغ 6.9 لتر عند قطعه السيارة لمسافة تقدر بـ 100 كيلومتر.

بينما بلغت القياسات الهيكلية للسيارة نيسان صني موديل 2022 بنسبة طول تقدر بـ 4425 مم، وبعرض يبلغ 1695 مم، مع ارتفاع يبلغ 1500 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تسع لـ 490 لتر، كما ترتكز على جنوط يبلغ قياسها 15 بوصة، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

الأسعار الجديدة للسيارة نيسان صني موديل 2022

 

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 194.900 بدلًا من 192.900 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 216 الف جنيه بدلًا من 214 الف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 229.500 بدلًا من 227.500 جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 240.500 بدلًا من 238.500 جنيه.

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