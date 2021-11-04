تغييرات في أسعار نيسان سنترا موديل 2022 .. تفاصيل

جاءت النسخة نيسان سنترا موديل 2022 بتغييرات سعرية جديدة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك لبعض الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه السيارة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تقدر بـ 8 آلاف جنيه.

مواصفات السيارة نيسان سنترا موديل 2022

دعمت السيارة نيسان سنترا موديل 2022 بعدد من عناصر الحماية والأمان ومنها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD الخاصة بالتوزيع الالكتروني، ومرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، وكاميرا خلفية، وعدد 4 نوافذ كهربائية، وقفل مركزي، بالإضافة إلى خاصية BA لدعم المكابح، و زر تفعيل وإيقاف المحرك.

وتتسارع السيارة نيسان سنترا موديل 2022 من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تقدر بـ 10.9 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 118 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر.

وحصلت السيارة نيسان سنترا موديل 2022 على علبة تروس اوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي من 5 سرعات، بينما يبلغ اسهلاكها من الوقود بنسبة تقدر بـ 8.9 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، بالإضافة إلى حزمة من تجهيزات الرفاهية والتحكم، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة.

أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2022 داخل السوق المصري

الفئة الأولى نيسان سنترا موديل 2022 بسعر يقدر بـ 292.500 جنيه.

الفئة الثانية نيسان سنترا موديل 2022 بسعر يبلغ 310.500 جنيه.

الفئة الثالثة نيسان سنترا موديل 2022 جاءت بقيمة قدرها 322.400 جنيه بدلًا من 314.400 جنيه.

الفئة الرابعة نيسان سنترا موديل 2022 بلغت قيمتها 326.400 جنيه بدلًا من 318.400 جنيه.