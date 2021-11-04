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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات كارتيرون ضد موسيماني قبل قمة 123

الاهلي - الزمالك
الاهلي - الزمالك

يحل النادي الأهلي ضيفا علي غريمه التقليدي الزمالك غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري. 

 

ويسعي النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز الثالث في بطولة الدوري لطمأنة الجمهور واستعاده درع الدوري الذي حققه الزمالك الموسم الماضي.

 

بينما يحاول الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط دفاعا عن لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي علي حساب غريمه الأهلي. 

 

ونعرض لكم تاريخ مواجهات كارتيرون وموسيماني قبل لقاء القمة رقم 123 . 

 

موسيماني ضد كارتيرون 

التقي المدربان للمرة الأولي في عام 2015 حينما كان كارتيرون  مديرا فنيا لفريق مازيمبي الكونغولى وموسيماني مديرا فنيا لفريق صن داونز الجنوب إفريقي.

 

نجح كارتيرون في تحقيق الفوز على موسيماني في ذهاب دور الـ32 بنتيجة 3-1 اما في لقاء العودة فاز الجنوب افريقي بنتيجة هدف دون رد ولكنه غادر البطولة التى نجح بعد ذلك مازيمبي في التتويج بلقبها .


المواجهة الثالثة كانت في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا وحقق الأهلي الفوز علي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

 
وفي بطولة الدورى المصري تقابل الأهلي والزمالك تحت نفس القيادة الفنية الموسم الماضي وحقق الأحمر الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وتعادلا إيجابيا في الدور الثاني.

موسيمانى كارتيرون الأهلى الزمالك الدوري

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