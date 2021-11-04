ماذا قدم كارتيرون أمام الأهلي قبل لقاء القمة؟

يحل النادي الأهلي ضيفا على غريمه التقليدي الزمالك غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

ويسعي النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز الثالث في بطولة الدوري لطمأنة الجمهور واستعادة درع الدوري الذي حققه الزمالك الموسم الماضي.

بينما يحاول الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط دفاعا عن لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي علي حساب غريمه الأهلي.

ونعرض لكم أرقام كارتيرون أمام الأهلي :

لعب كارتيرون أمام الأهلي في 6 مباريات بواقع 4 مع الزمالك و2 مع وادي دجلة .

المباراة الاولي كانت في بطولة السوبر المصري الذي استضافته العاصمة الإماراتية ابو ظبي وانتهت لصالح الأبيض بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

وفي نفس الموسم تواجه الأهلي والزمالك في الدور الثاني من بطولة الدورى المصري الممتاز وحقق الأبيض الفوز بنتيجة 3-1 .

وفي الموسم الماضي خسر كارتيرون لقاء الدور الأول من بطولة الدورى المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف وتعادل في لقاء الإياب

ومع وادي دجلة، حقق كارتيرون الفوز بهدف دون رد في موسمه الأول بالدوري المصري في موسم (2015 - 2016)، وخسر في موسمه الثاني بنتيجة (2-1) في لقاء الدور الأول.