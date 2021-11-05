السعودية تؤكد موقفها الداعم لوحدة السودان

أكد السفير السعودي لدى الخرطوم خلال لقاء مع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان موقف الرياض ”الثابت والداعم“ للسودان ووحدته.

ونقلت قناة ”العربية“ عبر موقعها الإلكتروني، أن السفير السعودي لدى الخرطوم علي حسن بن جعفر، التقى البرهان في القيادة العامة، وبحثا ”تطورات الأوضاع في السودان وسبل الخروج بحل للأزمة الراهنة“.

وأضافت القناة أن السفير السعودي أكد للبرهان على ”موقف المملكة الثابت والداعم للسودان وشعبه ووحدته“، فيما أكد البرهان من جانبه ”التزامه بالحفاظ على مسار التحول الديمقراطي في البلاد“.

يذكر أن البرهان تلقى الخميس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ”اتفقا“ خلاله على على الإسراع في تشكيل حكومة للسودان.

وجاء في بيان صدر بعد اتصال بلينكن بالبرهان، أن ”الطرفين أكدا ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي، وضرورة إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة“.

كما تلقى البرهان، اتصالا آخر من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعهد خلاله القائد العام للجيش السوداني، بـ“المحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة“، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في السودان.

ويعيش السودان، خلال الفترة الماضية، على وقع أزمة سياسية تفجرت بعد خلافات بين المكون العسكري والمدني اللذين تسلما الحكم بعد عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأمر البرهان، في 25 أكتوبر، بحل المؤسسات الانتقالية وفرض حالة الطوارئ في البلاد، عقب فرض الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، واعتقال عدد من الوزراء.