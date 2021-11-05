توقعات الجماهير لمباراة القمة وآرائهم في تأثير غياب الشناوي على الأهلي |فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" توقعات الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك، ومدى تأثير غياب حارس المرمي محمد الشناوي على فريق النادي الأهلي.



قال "محمد حسام" إنه يتوقع فوز النادي الأهلي 2/1 على نادي الزمالك، مؤكدا أن غياب محمد الشناوي عن الأهلي سيؤثر على الفريق تأثيرا كبيرا.



وأكد "عمرو على" أن غياب حارس الأهلي محمد الشناوي سيصنع فارقا كبيرا في نتيجة المباراة، التي ستكون خارج التوقعات.



ولفت "فادي إيهاب" إلى أنه يتوقع فوز نادي الزمالك 2/1 على الأهلي رغم صفقات النادي الاهلي الثقيلة، موضحا أن غياب محمد الشناوي سوف يتسبب في أزمة بصفوف النادي الأهلي.



وتوقع "عماد محمود"، فوز النادي الأهلي 3/1 على نادي الزمالك، كما أنه من المتوقع إحراز مجدي قفشة و محمد شريف الأهداف.



وأشار "جمال شريف" إلى أنه يتوقع تعادل النادي الأهلي مع نادي الزمالك، موضحا أن غياب الشناوي سوف يصنع فارقا كبيرا لأنه لا يوجد بديل قوي له.



وأكد " إسماعيل أحمد"، أن فريق بحجم النادي الأهلي لا يتوقف على لاعب واحد، متوقعا فوز النادي الأهلي 3/2 على نادي الزمالك.