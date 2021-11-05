خبراء الكرة عن القمة 123: الأهلي يتسلح بالخبرات والزمالك يمتلك الحلول التهديفية

يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة فى إطار الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

خبراء كرة القدم أكدوا أن قمة الزمالك والأهلي صعبة وخارج التوقعات، مشددين على أن المارد الأحمر يتسلح بالخبرات فيما يمتلك الفارس الأبيض الحلول التهديفية.



فى البداية أكد هاني العقبي نجم النادى الأهلى السابق أن مباراة القمة رقم ١٢٣ بين المارد الأحمر وغريمه التقليدي نادى الزمالك صعبة محدش عاوز يتغلب علشان كده أظن إن الفريقين هيلعبوا أنهم ميتغلبوش اكتر من إنهم يكسبوا.

أضاف هاني العقبي : الخسارة هتدخل الفريق الخاسر في مشاكل كتيرة علشان كده شايفها قمة متحفظة من قبل ما تبدأ غير لو فريق بدأ المباراة بالتهديف، وممكن تتغير طريقة لعب المباراة لكن طول ما هي تعادل هيبقي في تحفظ، خصوصا أن الفريقين حافظين بعض بشكل قريب والتشكيل بنسبة ٩٥ ٪؜ معروف للفريقين.

وقال أيضا: لكن أتمنى من الفريقين الظهور بشكل محترم أمام العالم لأنه من أقرب الدربيهات اللي في العالم ويحصل على نسبة مشاهدة عالية وأتمني الالتزام من الجميع سواء لاعبين أو أجهزه فنية وإدارية وطبية وأتمني التزام الجمهور والظهور بشكل طيب أمام الجميع وأوجه الشكر لرابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب علي المجهود المبذول الفترة الماضية وأتمني ليهم التوفيق.

من جانبه قال شادى محمد مدافع النادى الأهلي السابق: الأهلي يمتلك روحا لنهاية المباريات وهذه الروح تعطي له الأفضلية في الفوز في أغلب المباريات, الزمالك يتمتع بأداء جماعي، ويجيد استخلاص الكرة بسرعة من الخصم وأيضا يتميز بثبات التشكيل, وأتوقع فوز الأهلي بهدف دون رد.

فيما أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق أن فريق الزمالك يخوض مبارياته بأريحية داخل الملعب بدون ضغوط مقارنة بالأهلي فضلا عن ثبات تشكيل الفريق الأبيض وأتوقع فوز الزمالك بهدف دون رد في مباراة القمة، أشعر أن الزمالك أفضل وأتمنى أن يفوز الفريق الأبيض ليتصدر المشهد، وأتمنى أيضا أن تكون مباراة قوية.

بينما أكد أحمد نخلة نجم النادى الأهلى السابق أن مباراة القمة رقم ١٢٣ أمام الزمالك خارج التوقعات وقال: لقاء الليلة يعتبر من أقوى ديربي فى الوطن العربي والكرة المصرية وهى مباراة خارج التوقعات تماما وأتمني فوز الأهلي لكن الزمالك فريق جيد يسير بخطى ثابتة ومحمد أبوجبل فى أفضل حالاته بعد انضمامه إلى صفوف منتخب مصر الوطنى مؤخرا إلى جانب محمود حمدي الونش المدافع المتميز وهو أفضل سرد باك فى مصر إلى جانب الثلاثى أحمد فتوح وحازم إمام والتونسي حمزة المثلوثى.

استطرد أحمد نخلة: طارق حامد وأمام عاشور فى وسط الملعب وعودة أوباما إلى يعتبر من الأوراق الرابحة فى الزمالك إضافة إلى الثنائى أشرف بنشرقي وزيزو الفوز إلى سيف الجزيرى الذى يتمتع بالذكاء وأعتقد أنه سوف يبدأ به كارتيرون فى لقاء القمة.

وعن النادى الأهلى قال: المارد الأحمر يمتلك لاعبين متميزين ولديهم خبرات كبيرة ولا أعلم من سيبدأ فى حراسة مرمى الشياطين الحمر وأعتقد أن علي لطفى سوف يبدأ لكونه تألق فى المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي وزاد عن مرماه كما تألق أمام نادى الزمالك فى مباراة قمة سابقة وتصدى لركلة جزاء سددها محمود علاء.

ولفت إلى أن الحديث مؤخرا على تجهيز محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي في القمة باعتباره أفضل حارس فى مصر والوطن العربي وأفريقيا، مشيرا إلى أن الأهلي يمتلك بدر باتون وأيمن أشرف وعلى معلول وأكرم توفيق فى الزيادة الهجومية إلى جانب الكرات الثابتة.

أوضح أن عودة اليو ديانج بجانب عمرو السولية إلى وسط الملعب تعتبر إضافة قوية باعتبار أن متوسط الميدان نقطة قوة فى صفوف المارد الأحمر فى قمة الزمالك، مشددا على أن قفشة وبيرسي تاو فى الجناح مع لويس ميكسوني ولافتا إلى ضرورة أن يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالمهاجم محمد شريف.

نوه إلى أن الحالة الفنية والذهنية والبدنية تمثل الفارق أمام الزمالك، مشيرا إلى أن أحمد عبد القادر وحسين الشحات أحدثا فارقا فى مباراة الإسماعيلي التى انتهت بالفوز برباعية نظيفة.

واختتم حديثه قائلا: التركيز مطلوب جدا من لاعبي الأهلي قبل المباراة وأثناء القمة، موضحا إلى أن الزمالك يمتلك مقومات قوية بإمكانه تسجيل أهداف مضيفا إلى خروج مباراة القمة بشكل يليق باسم الكرة المصرية.