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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجل الخواجة عن القمة 123: الفوز على الأهلي طوق النجاة للاعبي الزمالك

الزمالك ضد الأهلي
الزمالك ضد الأهلي

سلط هيثم محمود نجل محمود الخواجة قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سابقا، الضوء على مباراة القمة رقم ١٢٣ بين الفارس الأبيض ونظيره النادى الأهلى المقرر إقامتها الليلة في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

قال نجل محمود الخواجة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لاعبو الزمالك في الوقت الحالي عندهم وعي وإدراك أن الأداء والمكسب والابتعاد عن فقاعة الأزمات هي طوق النجاه لهم في الفترة العصيبة”.

وتابع: “في وجود  كباتن زي شيكابالا وعبد الشافي وطبعا مع تشكيلة اللاعبين الموجودة وهي من أميز الأجيال في آخر ١٠ سنوات وهم علي وعي واحساس بالمسؤولية وقيمة التيشرت وانهم في نعمه وهي نادي الزمالك بعيدا عن مين الأشخاص اللي هيكونوا في مجلس الإدارة إذا كانت برجوع المجلس السابق أو وجود اللجنة الحالية”.

وأضاف نحل الخواجة: “بجد أنا مبسوط من الشكل والروح للاعبي نادي الزمالك واتمني حتي لو حصل نتيجه عكسية الماتش القادم ميكونش ده نقطة تحول للفريق من الاستقرار للسقوط طوال الموسم”.

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