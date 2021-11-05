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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامات مالية وخصم نقاط من الفريق.. عقوبات المخالفين في قمة الأهلي والزمالك

قمة الأهلي والزمالك
قمة الأهلي والزمالك

تتنظر جماهير الكرة المصرية بشغف مبارة القمة 123 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، المقرر انطلاقه في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حيث تشهد قمة الدوري لأول مرة منذ سنوات حضور جماهيري بالمدرجات، وفقا لقرار رابطة الأندية المحترفة.

وأعلنت ‏الرابطة، الشهر الماضي، عودة الجماهير لمباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري،  بواقع 1000 مشجع لكل فريق، حيث أكد أحمد دياب رئيس الرابطة، على الاتفاق مع وزارة الداخلية على حضور 2000 مشجع مع أول مباراة في الدوري الممتاز.

وفي هذا السياق، وضع قانون الرياضة الجديد، عقوبات رادعة لمواجهة شغب الجماهير، حيث نصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

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قبل قمة الزمالك والأهلى.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الشغب بين الجماهير

عقوبات شغب الملاعب

  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
  • يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
     

محظورات الجماهير

في سياق متصل، وضعت رابطة الأندية المحترفة، لائحة عقوبات قوية لمنع الشغب أو أى خروج عن النص فى المباريات، جاءت كالآتي:

1- الهتافات المسيئة والسباب الجماعى
فى حالة السباب الجماعى والهتافات المسيئة يتم توقيع غرامة على النادى الذى تنتمى إليه الجماهير من 20 إلى 50 ألف جنيه.

2- الشعارات الدينية والسياسية
تتضمن اللائحة عقوبات فى حالة رفع الجماهير شعارات دينية أو سياسية تصل إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه، مع منع الجماهير من الحضور 5 مباريات.

3- العنصرية
فى حالة الهتافات العنصرية وعدم توقف الجماهير عنها يتم الغاء المباراة وتوقيع عقوبات على النادى والجماهير يحددها مجلس ادارة رابطة الأندية.

4- اقتحام الملعب
وضعت رابطة الأندية عقوبات قوية لمنع الجماهير من اقتحام المدرجات أو أرض الملعب، تصل إلى 200 ألف جنيه غرامة وخصم 3 نقاط من رصيد الفريق صاحب الجمهور الذى اقتحم الملعب.

5- الألعاب النارية والشماريخ
تتضمن اللائحة عقوبات قوية ضد حالات استخدام الألعاب النارية والشماريخ أو قنابل الدخان، تصل إلى غرامة 100 ألف جنيه.
 

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