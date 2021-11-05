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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إكسبو دبي 2020..

الغضبان للمستثمرين الإماراتيين: شرق بورسعيد من أهم المدن الصناعية في العالم

صدى البلد

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددا من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، على هامش استمرار فعاليات معرض "اكسبو دبي 2020" بدولة الإمارات، للحديث حول الفرص الاستثمارية المتاحة ودعوة المستثمرين من جميع الدول للاستثمار فى بورسعيد.

وأوضح الغضبان، أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد كانت من أهم أوليات الدولة المصرية للاستفادة من الموقع المميز الاستراتيجي للمدينة والتى يمر من خلالها ١٣% من حجم التجارة العالمية، بالإضافة للموارد والإمكانيات التى تمتلكها المحافظة والتى تؤهلها لتكون فى مصاف المدن الصناعية العالمية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية منطقة شرق بورسعيد والتى تحتوي على واحدة من أهم المدن الصناعية فى العالم، تؤهلها لإقامة المشروعات الصناعية واللوجستية العملاقة والتى تبلغ 20 كيلو مترًا من أصل 63 كيلو مترًا إجمالى مساحة المنطقة الواعدة التى تستعد لاستقبال بعض المشروعات الكبرى والاستثمارات الخارجية .

وقال المحافظ إن استثمارات منطقة شرق بورسعيد ستستفيد كثيرًا من الميناء المحورى وتوسعاته وبنفق بورسعيد الجنوبى الرابط بينها وبين جميع محافظات الجمهورية علاوة على منطقة اللوجستيات التى ستوفر خدماتها لجميع المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى أعمال تحسين أوضاع التربة بالمنطقة والتى تمت بتكلفة قيمتها 18 مليار جنيه وجار العمل فى استكمال توصيل المرافق المختلفة وتجهيز الطرق الداخلية وإنارتها وسينتهى العمل فى ترفيق مساحة مليون متر مربع بنهاية العام الحالى من أصل 4 ملايين متر مربع تسلمتها إحدى شركات التطوير الصناعى من الهيئة الاقتصادية.

وأشار أن مخطط الاستفادة من المرحلة الأولى للأراضى المطورة بشرق بورسعيد  يتضمن إقامة 1200 مصنع، مشيرًا لإطلاق إنتاج بعض المصانع القائمة حاليًا ومن بينها الأدوية والأحذية والتى يجرى تصدير جزء من إنتاجها للخارج .
 

وأكد الغضبان، أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات تظهر للمرة الأولى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد مثل: مصنع إنتاج إطارات السيارات، وآخر لإنتاج الزيوت، وثالث للأدوات الكهربائية، وغيره لأواني الطهي، بالإضافة إلى مشروع الـ58 مصنعا، ومشروع المجمع الصناعي الثاني، اللذين حققا نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتهما الأسواق المحلية والعالمية.

ولفت إلى أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

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ووجه اللواء عادل الغضبان، دعوة لكافة رجال الأعمال والمستثمرين فى الدول العربية والأجنبية إلى استثمار مشروعاتهم الصناعية والسياحية بمحافظة بورسعيد، كونها إحدى المدن الواعدة المؤهلة لتحقيق نهضة اقتصادية كبرى، بعد ما أصبحت نقطة الانطلاق لكبرى المشروعات القومية والعالمية و بداية لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات .

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