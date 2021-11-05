فحص14ألف طالب بأسوان ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان حملات طبية للمرور على عدد من المدارس بمختلف المراكز والمدن والتى نجحت فى إجراء الكشوف والفحوصات الطبية لـ 14 ألف و489 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية علي مستوي المحافظة .

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المدارس، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأن الحملات الطبية ضمن هذه المبادرة الرئاسية الرائدة مستمرة حتى نهاية العام الدراسى الحالى 2021/ 2022 وتشمل إجراء المسح الطبي للتلاميذ وقياس الوزن والطول، بجانب قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم وذلك للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ، مع وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب والحفاظ على سلامتهم .

كما أشار وكيل وزارة الصحة بأن الحالات المصابة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي لإستكمال الفحوصات اللازمة لتحديد التشخيص الدقيق لكل حالة وبالتالي صرف العلاج المناسب لها بالمجان.

صرح الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان بأنه تم اليوم إجراء قسم جراحة القلب والصدر لعملية قلب مفتوح تمثل في إستبدال صمام أورطي لمريض يبلغ من العمر 35 عاما بالمستشفى الجامعي وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان .

وأشار الدكتور محمد ذكي بأن المريض كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي، و كذلك إرتجاع شديد بالصمام الاورطي، بجانب وجود تكلسات شديدة بالصمام مما يزيد من صعوبة وخطورة العملية التي تمت بنجاح.

وفي نفس السياق أوضح الدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان بأن المستشفي الجامعي يجري مثل هذه العمليات الدقيقة من جراحة القلب المفتوح والتي قام بها فريق طبي متخصص، كما تم إزالة التكلسات من الصمام، وتم إستبدال الصمام الأورطي بأخر صناعي، وتم نقل المريض إلي رعاية القلب المفتوح، وتم كذلك فصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي بعد العملية بساعات قليلة، وتم رفع الانابيب الصدرية وحالته العامة جيدة جداً و يتلقى العناية الصحية بقسم جراحة القلب و الصدر بمستشفي أسوان الجامعي.

بينما قال الدكتور عصام أبو المجد الشريف مدير مستشفي الجراحة بأنه ضم الفريق الطبي والجراحي كل من الدكتور احمد أنور عريبي مدرس وإستشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى السيد خليل مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والطبيب عبدالله البخاري طبيب مقيم جراحة القلب والصدر.