عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فحص14ألف طالب بأسوان ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

فحص14ألف تلميذ وتلميذة
فحص14ألف تلميذ وتلميذة بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان حملات طبية للمرور على عدد من المدارس بمختلف المراكز والمدن والتى نجحت فى إجراء الكشوف والفحوصات الطبية لـ 14 ألف  و489 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية علي مستوي المحافظة .

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المدارس، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأقرأ أيضًا:

نجاح عملية قلب مفتوح واستبدال صمام أورطي لمريض بمستشفى أسوان الجامعي

محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتحدثان عن المشروعات المشتركة

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأن الحملات الطبية ضمن هذه المبادرة الرئاسية الرائدة مستمرة حتى نهاية العام الدراسى الحالى 2021/ 2022 وتشمل إجراء المسح الطبي للتلاميذ وقياس الوزن والطول، بجانب قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم وذلك للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ، مع وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب والحفاظ على سلامتهم .

كما أشار وكيل وزارة الصحة بأن الحالات المصابة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي لإستكمال الفحوصات اللازمة لتحديد التشخيص الدقيق لكل حالة وبالتالي صرف العلاج المناسب لها بالمجان.

صرح الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان بأنه تم اليوم إجراء قسم جراحة القلب والصدر لعملية قلب مفتوح تمثل في إستبدال صمام أورطي لمريض يبلغ من العمر 35 عاما بالمستشفى الجامعي وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان .

وأشار الدكتور محمد ذكي بأن المريض كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي، و كذلك إرتجاع شديد بالصمام الاورطي،  بجانب وجود تكلسات شديدة بالصمام مما يزيد من صعوبة وخطورة العملية التي تمت بنجاح.

وفي نفس السياق أوضح الدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان بأن المستشفي الجامعي يجري مثل هذه العمليات الدقيقة من  جراحة القلب المفتوح والتي قام بها فريق طبي متخصص، كما  تم إزالة التكلسات من الصمام، وتم إستبدال الصمام الأورطي بأخر صناعي،  وتم نقل المريض إلي رعاية القلب المفتوح،  وتم كذلك فصل المريض من على جهاز التنفس الصناعي بعد العملية بساعات قليلة، وتم رفع الانابيب الصدرية وحالته العامة جيدة جداً و يتلقى العناية الصحية بقسم جراحة القلب و الصدر بمستشفي أسوان الجامعي. 

بينما قال الدكتور عصام أبو المجد الشريف مدير مستشفي الجراحة بأنه ضم الفريق الطبي والجراحي كل من الدكتور احمد أنور عريبي مدرس وإستشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى السيد خليل مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والطبيب عبدالله البخاري طبيب مقيم جراحة القلب والصدر. 

فحص14ألف تلميذ وتلميذة بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

نجاح عملية قلب مفتوح واستبدال صمام أورطي لمريض بمستشفى أسوان الجامعي

ترشيحاتنا

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير مصر باليابان سبل جذب الاستثمارات

رسميا.. السد القطري يعلن رحيل تشافي إلى برشلونة

دليل الجماهير لحضور قمة الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز

بابا الفاتيكان وأبو مازن يؤكدان على ضرورة حل الدولتين وإبعاد القدس عن الصراع

علي جمعة: إحسان عبادة المسلم بإصلاح هذه العلاقات الثلاث.. فيديو

تجسس على الفتيات عبر فتحة سرية.. إحالة صاحب محل ملابس العمرانية للجنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

بعد تحرير الرهائن وضبطه.. حبس خط الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات

الكشف عن سبب دعوة حكومة الصين تخزين المواد الغذائية لمواطنيها.. تفاصيل

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

ألقى دولارات على الجمهور .. محمد رمضان يثير أزمة جديدة في السعودية

فيديوجراف| كيف نجحت الوحدة «333 أمن وطني» في ضبط خط الفيوم وتحرير الرهائن

رغم جمالهن الشديد .. فنانات لم يتزوجن| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ