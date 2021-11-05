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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ 4 آلاف رأس ماشية حية و1300 سيارة بموانئ بورسعيد

صدى البلد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  ATLANTIC M التى ترفع علم بنما  ويبلغ طولها 91 متر والغاطس 6.2 متر  وذلك لتفريغ 4 آلاف رأس ماشية حية  بالميناء.  
كما استقبل الميناء السفينة FRONTIER ACE وجنسيتها بنما  ويبلغ طولها 189 متر والغاطس 8 متر وذلك لتفريغ 1300 سيارة  بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن   حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن  . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين  . كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة  ومتواجد على الأرصفة  سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين .

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

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بورسعيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس راس ماشية بضائع عامة سفينة حاويات المنطقة الاقتصادية مواني بورسعيد شرق بورسعيد الجهات المعنية

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