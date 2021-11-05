تفريغ 4 آلاف رأس ماشية حية و1300 سيارة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ATLANTIC M التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 91 متر والغاطس 6.2 متر وذلك لتفريغ 4 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة FRONTIER ACE وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 189 متر والغاطس 8 متر وذلك لتفريغ 1300 سيارة بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين . كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .