برلماني للمشجعين بالمدرجات: استغلوا مباراة القمة واثبتوا أحقيتكم في دخول الملاعب

وجه النائب إبراهيم القاضي، عضو لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ، رسالة لجماهير الأهلي والزمالك بالمدرجات خلال مباراة القمة، مساء اليوم، قائلا: “ابتعدوا عن التعصب والشغب.. فلا يهم الانتماء للفريق ومن يفوز أو يخسر الأهم هو الكيان مصر”.

وواصل القاضي رسائله للجماهير خلال تصريحاته لـ"صدى البلد": هذا الحضور الأول لكم في المدرجات منذ سنوات طويلة لذلك يجب أن تستغلوا الفرصة وتثبتوا أحقيتكم في الحضور باستمرار وبأعداد أكبر من خلال نبذ التعصب والشغب واحترام الفريقين واللاعبين.

وأضاف النائب، أن هذه الرسائل ليست مقتصرة على الجماهير فقط بل تشمل أيضا اللاعبين داخل الملعب وكذا المدربين والإداريين بالفريقين، فلابد من الابتعاد عن العصبية والخلافات ونشر الروح الرياضية حتى يكونوا قدوة للجماهير بالمدرجات.

وأكد عضو رياضة الشيوخ، على صعوبة التكهن بنتيجة مباراة القمة 123 خاصة في ظل تقارب مستوى الفريقين خلال هذا الموسم وانتصار كل منها في مبارياته السابقة بالدوري، إلى جانب جاهزية الفريقين من الناحية الفنية والبدنية.

وتنطلق مباراة القطبين الزمالك والأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي بعد افتتاحه رسميا بعد الصيانة الدورية ليعود للخدمة من جديد باستضافة مباراة القمة.

ويلتقي الزمالك صاحب العلامة الكاملة ببطولة الدوري هذا الموسم في اول جولتين بـ6 نقاط مع نظيره النادي الأهلي الذي حقق نفس الانتصارات في واحد من اهم واقوي مباريات الدوري على الإطلاق والتى تحظي بالشعبية الأولى والأكبر في مصر والوطن العربي باعتبارها الكلاسيكو الأقوى والأهم فنيا وجماهيريا .