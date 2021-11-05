عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني للمشجعين بالمدرجات: استغلوا مباراة القمة واثبتوا أحقيتكم في دخول الملاعب

مشجعي الأهلي والزمالك
مشجعي الأهلي والزمالك

وجه النائب إبراهيم القاضي، عضو لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ، رسالة لجماهير الأهلي والزمالك بالمدرجات خلال مباراة القمة، مساء اليوم، قائلا: “ابتعدوا عن التعصب والشغب.. فلا يهم الانتماء للفريق ومن يفوز أو يخسر الأهم هو الكيان مصر”.

 

وواصل القاضي رسائله للجماهير خلال تصريحاته لـ"صدى البلد": هذا الحضور الأول لكم في المدرجات منذ سنوات طويلة لذلك يجب أن تستغلوا الفرصة وتثبتوا أحقيتكم في الحضور باستمرار وبأعداد أكبر من خلال نبذ التعصب والشغب واحترام الفريقين واللاعبين.

 

وأضاف النائب، أن هذه الرسائل ليست مقتصرة على الجماهير فقط بل تشمل أيضا اللاعبين داخل الملعب وكذا المدربين والإداريين بالفريقين، فلابد من الابتعاد عن العصبية والخلافات ونشر الروح الرياضية حتى يكونوا قدوة للجماهير بالمدرجات.

 

وأكد عضو رياضة الشيوخ، على صعوبة التكهن بنتيجة مباراة القمة 123 خاصة في ظل تقارب مستوى الفريقين خلال هذا الموسم وانتصار كل منها في مبارياته السابقة بالدوري، إلى جانب جاهزية الفريقين من الناحية الفنية والبدنية.

خبراء الكرة عن القمة 123: الأهلي يتسلح بالخبرات والزمالك يمتلك الحلول التهديفية

برلماني عن قمة الأهلي والزمالك: أتوقع فوز مصر في المباراة

وتنطلق مباراة القطبين الزمالك والأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي بعد افتتاحه رسميا بعد الصيانة الدورية ليعود للخدمة من جديد باستضافة مباراة القمة.

 

ويلتقي الزمالك صاحب العلامة الكاملة ببطولة الدوري هذا الموسم في اول جولتين بـ6 نقاط مع نظيره النادي الأهلي الذي حقق نفس الانتصارات في واحد من اهم واقوي مباريات الدوري على الإطلاق والتى تحظي بالشعبية الأولى والأكبر في مصر والوطن العربي باعتبارها الكلاسيكو الأقوى والأهم فنيا وجماهيريا .

القمة الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

العراق.. محاولات باقتحام المنطقة الخضراء ورفع حالة التأهب القصوى

أبو دراع.. صاحب أغرب وأكبر ذراعين في مصر يكشف السر.. فيديو

برلماني: التعادل الإيجابي يحسم القمة 123 بين الأهلي والزمالك

النشرة الدينية.. أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم وكشف الغم.. والمؤسسات تحذر الجماهير من التعصب الرياضي

حريق هائل بأحد المراكب النيلية في رأس البر

سفراء دول أمريكا اللاتينية: المتحف القومي للحضارة منارة ثقافية حضارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

قتلها من شهر.. الداخلية: العثور على جثة زوجة خط الفيوم مدفونة بغرفة بالمنزل

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني عن مصر و4 دول أخري

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

تجسس على الفتيات عبر فتحة سرية.. إحالة صاحب محل ملابس العمرانية للجنايات

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

ألقى دولارات على الجمهور .. محمد رمضان يثير أزمة جديدة في السعودية

فيديوجراف| كيف نجحت الوحدة «333 أمن وطني» في ضبط خط الفيوم وتحرير الرهائن

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ