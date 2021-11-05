عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفراء دول أمريكا اللاتينية: المتحف القومي للحضارة منارة ثقافية حضارية

صدى البلد

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفداً من سفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة بمرافقة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف والذي قام بالترحيب بهم كما قدم لهم نبذة عن المتحف وإنشائه.

واصطحبتهمفيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، وباسم رؤوف كبير أمناء المتحف، في جولة تضمنت زيارة قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث قدموا لهم شرحا تفصيليا لتعريفهم بالمقتنيات الأثرية  المعروضة بالمتحف، كما أطلعوهم على الأنشطة والخدمات المقدمة بالمتحف، لافتين إلى أن المتحف ليس فقط قاعات لعرض القطع الأثرية وإنما هو منارة ثقافية حضارية.

وخلال الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة المتحف وإعجابهم بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به والتي تمثل الحضارة المصرية العريقة عبر العصور، كما أكدوا حرصهم على زيارة المتحف لمشاهدة المومياوات الملكية عن قرب.

كما حرصوا على تسجيل زيارتهم للمتحف بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

يأتي ذلك في إطار الزيارات التي تقوم بها الشخصيات العامة والهامة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط منذ افتتاحه واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

77e0a39a-613b-4f04-96f3-d19ccfdf10f0
77e0a39a-613b-4f04-96f3-d19ccfdf10f0
60f482bf-2980-4bb0-9f58-db0f3151d53b
60f482bf-2980-4bb0-9f58-db0f3151d53b
15d294ee-2d1c-4019-9086-1a52732dd61f
15d294ee-2d1c-4019-9086-1a52732dd61f

ترشيحاتنا

أبو دراع.. صاحب أغرب وأكبر ذراعين في مصر يكشف السر.. فيديو

برلماني: التعادل الإيجابي يحسم القمة 123 بين الأهلي والزمالك

النشرة الدينية.. أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم وكشف الغم.. والمؤسسات تحذر الجماهير من التعصب الرياضي

حريق هائل بأحد المراكب النيلية في رأس البر

سفراء دول أمريكا اللاتينية: المتحف القومي للحضارة منارة ثقافية حضارية

مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وأنصار الكتلة الخاسرة في الانتخابات العراقية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

قتلها من شهر.. الداخلية: العثور على جثة زوجة خط الفيوم مدفونة بغرفة بالمنزل

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني عن مصر و4 دول أخري

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

تجسس على الفتيات عبر فتحة سرية.. إحالة صاحب محل ملابس العمرانية للجنايات

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

ألقى دولارات على الجمهور .. محمد رمضان يثير أزمة جديدة في السعودية

فيديوجراف| كيف نجحت الوحدة «333 أمن وطني» في ضبط خط الفيوم وتحرير الرهائن

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ