برلماني: التعادل الإيجابي يحسم القمة 123 بين الأهلي والزمالك

توقع النائب محمد عمر، عضو لجنة الرياضة بمجلس النواب، أن تنتهي قمة الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وذلك نظرا لتقارب مستوى الفريقين واستعدادهم الجيد منذ بداية الدوري المصري، مؤكدا أن الفريق الذي سيتمكن من الحفاظ على مستواه البدني ستكون له الأفضلية وقد يتمكن من تحقيق الفوز.

وأشاد عمر في تصريحات لـ"صدى البلد"، بموعد قمة الأهلي والزمالك هذا الموسم والذي جاء مبكرا في الأسبوع الثالث من الدوري على خلاف المواسم السابقة، التي كانت تشهد تأجيل موعد المباراة إلى أسابيع متأخرة من جدول الدوري، ما يخلق حالة من التهويل والخوف من نتائج هذه القمة، إلا أن الوضع اختلف هذا الموسم حيث حسمت قرعة الدوري، الموعد مبكرا ولم يتم تأجيله.

ووجه النائب رسالة للجمهور بالمدرجات خلال قمة اليوم، قائلا: انتم أمام اختبار حقيقي اليوم فلا داعي للتعصب والعنف خاصة أنها مباراة دوري ليس مهما فيها الفوز.. تصرفاتكم خلال قمة اليوم ستزيد من فرصة استمرار الحضور الجماهيري بالمدرجات وقد تفتح المجال لزيادة الأعداد فيما بعد لتصبح أكثر من 2000 مشجع فقط.

وتنطلق مباراة القطبين الزمالك والأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي بعد افتتاحه رسميا بعد الصيانة الدورية ليعود للخدمة من جديد باستضافة مباراة القمة.

ويلتقي الزمالك صاحب العلامة الكاملة ببطولة الدوري هذا الموسم في اول جولتين بـ6 نقاط مع نظيره النادي الأهلي الذي حقق نفس الانتصارات في واحد من اهم واقوي مباريات الدوري على الإطلاق والتى تحظي بالشعبية الأولى والأكبر في مصر والوطن العربي باعتبارها الكلاسيكو الأقوى والأهم فنيا وجماهيريا .