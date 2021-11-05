عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشهد افتتاح النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية

افتتاح النسخة الأولي
افتتاح النسخة الأولي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح النسخة الأولي من دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية، بحضور السيدة/ كنيزات إبراهيم نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم،  السيد/ فيرون موسينجو أومبا أمينا عامًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والمهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية والتي تدير اتحاد الكرة المصري،  والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (5-19) نوفمبر الجاري، علي ملعبي الدفاع الجوي والسلام.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن البطولة تعد احدي الخطوات الجادة نحو تعزيز رياضة كرة القدم النسائية في القارة الأفريقية، وحرصها على تطويرها على النحو الأمثل من خلال وضع مجموعة من الآليات تمكن من متابعة وتقييم الأداء بما يعود بالإيجاب على تطوير رياضة كرة القدم النسائية.

وأضاف "صبحي" أن الكرة النسائية جزء أساسي من توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة فى شتي المجالات وخاصة الرياضية منها.

ويمثل مصر فريق «وادي دجلة» في أول نسخة من دوري أبطال أفريقيا بصفته بطل الدوري الممتاز للكرة النسائية الموسم الماضي، ويشارك بالبطولة 8 أندية تأهلت بعد خوض مرحلة التصفيات.

وتم تقسيم الفرق المشاركة الي مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني، أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.


ويستهل وادي دجلة مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية أمام فريق «مانديه» بطل مالي.

50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
أشرف صبحي دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية الشباب والرياضة كرة القدم النسائية الكرة النسائية

ترشيحاتنا

الخطيب يغيب عن قمة الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

على الهواء.. إعلامي يطلب من ملكة جمال مصر إزالة المكياج ونزع التاج

تعرف على الضوابط الأمنية قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

من ذوي الهمم.. أوركسترا النور والأمل تعزف النشيد الوطني قبل انطلاق القمة 123

فرنسا.. السجن 3 سنوات لحارس الرئيس ماكرون بتهمة ضرب المتظاهرين

الرجالة نعمة بينوروا في الضلمة.. روتانا سليم تغنى فى برنامج 3 ستات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

موسيماني يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة الزمالك

الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني عن مصر و4 دول أخري

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

الجيش الإثيوبي يستغيث بالعسكريين السابقين للعودة إلى الخدمة

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

قتلها من شهر.. الداخلية: العثور على جثة زوجة خط الفيوم مدفونة بغرفة بالمنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

ألقى دولارات على الجمهور .. محمد رمضان يثير أزمة جديدة في السعودية

فيديوجراف| كيف نجحت الوحدة «333 أمن وطني» في ضبط خط الفيوم وتحرير الرهائن

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ