وزير الرياضة يشهد افتتاح النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح النسخة الأولي من دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية، بحضور السيدة/ كنيزات إبراهيم نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، السيد/ فيرون موسينجو أومبا أمينا عامًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والمهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية والتي تدير اتحاد الكرة المصري، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (5-19) نوفمبر الجاري، علي ملعبي الدفاع الجوي والسلام.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن البطولة تعد احدي الخطوات الجادة نحو تعزيز رياضة كرة القدم النسائية في القارة الأفريقية، وحرصها على تطويرها على النحو الأمثل من خلال وضع مجموعة من الآليات تمكن من متابعة وتقييم الأداء بما يعود بالإيجاب على تطوير رياضة كرة القدم النسائية.

وأضاف "صبحي" أن الكرة النسائية جزء أساسي من توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة فى شتي المجالات وخاصة الرياضية منها.

ويمثل مصر فريق «وادي دجلة» في أول نسخة من دوري أبطال أفريقيا بصفته بطل الدوري الممتاز للكرة النسائية الموسم الماضي، ويشارك بالبطولة 8 أندية تأهلت بعد خوض مرحلة التصفيات.

وتم تقسيم الفرق المشاركة الي مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني، أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.



ويستهل وادي دجلة مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية أمام فريق «مانديه» بطل مالي.

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