عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث تصادم في شبرا الخيمة

تصادم
تصادم

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة آلية على طريق الشركات البترولية بمسطرد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جرى نقل المصابين والمتوفي لمستشفى قليوب التخصصي.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة القسم.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل بمقطورة "فنطاس مواد بترولية" قيادة "رفعت.س.ي" 53 عاما سائق ودراجة آلية "بدون لوحات معدنية" قيادة "سيف الدين.ز.م" 18 سنة طالب مصاب بكسور متفرقة بالجسم وبرفقته "سيف.أ.م" 16 سنة طالب توفي متأثرا بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بفروة الرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة و"يوسف م ع" 16 سنة عاطل مصاب بكسور متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير الدراجة النارية بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالسيارة تنحرف للدخول إلى مبنى أحد الشركات البترولية لتحميل المواد البترولية ولم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها وجرى نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى قليوب التخصصي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية شبرا الخيمة مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية النيابة العامة

موضوعات متعلقة

مصرع عاملين صعقا بالكهرباء في القليوبية

حبس تاجر مخدرات لحيازته 4.5 كيلو مواد مخدرة في القليوبية

حبس تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

سيناريو خالتي فرنسا في القليوبية.. علقة موت لـ مُدرسة على يد زوجة أخيها وشقيقتها

ترشيحاتنا

بث مباشر .. الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 5-11-2021

أحمد سمير فرج: مشروع حياة كريمة هو تطبيق فعلي للمسؤولية المجتمعية

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

رئيس حماية المستهلك: المسؤولية المجتمعية تعني تجاوب المؤسسات في التنمية المستدامة |فيديو

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

طن مفروم.. ضبط مزرعة تذبح الحمير وتبيع لحومها بالإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ الهولوجرام .. أم كلثوم تظهر على مسرح ‎موسم الرياض

الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني عن مصر و4 دول أخري

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

الخطيب يغيب عن قمة الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

موسيماني يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة الزمالك

إنقاذ 5 محافظات من الاختفاء بسبب التغيرات المناخية|ماذا فعلت مصر لحماية شواطئها|فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزار بايخ قلب بجد.. لماذا انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة

تصريحات كارتيرون تشعل القمة 123.. أرقام وحكايات 217 مباراة جمعت الأهلي والزمالك

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

فيديو

تصرّف لافت بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 123 .. فيديو

القمة 123.. وصول حافلة الأهلي استاد القاهرة لمواجهة الزمالك .. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ