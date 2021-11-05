مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث تصادم في شبرا الخيمة

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة آلية على طريق الشركات البترولية بمسطرد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جرى نقل المصابين والمتوفي لمستشفى قليوب التخصصي.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة القسم.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة نقل بمقطورة "فنطاس مواد بترولية" قيادة "رفعت.س.ي" 53 عاما سائق ودراجة آلية "بدون لوحات معدنية" قيادة "سيف الدين.ز.م" 18 سنة طالب مصاب بكسور متفرقة بالجسم وبرفقته "سيف.أ.م" 16 سنة طالب توفي متأثرا بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بفروة الرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة و"يوسف م ع" 16 سنة عاطل مصاب بكسور متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير الدراجة النارية بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالسيارة تنحرف للدخول إلى مبنى أحد الشركات البترولية لتحميل المواد البترولية ولم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها وجرى نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى قليوب التخصصي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.