عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحالف المعارضة في إثيوبيا يعلن موعد سقوط أديس أبابا

تحالف المعارضة في
تحالف المعارضة في إثيوبيا يعلن موعد سقوط أديس أبابا

كشف تحالف المعارضة في إثيوبيا عن أن عملية سقوط العاصمة أديس أبابا تستغرق "أسابيع أو أشهر"، مؤكدا السيطرة على مدينة تبعد نحو 160 كيلومترا عن العاصمة.

وقال متحدث باسم جيش تحرير أورومو إن مقاتلي الجبهة، المتحالفة مع قوات تيجراي، على بعد أسابيع أو أشهر من السيطرة على العاصمة أديس أبابا.

وأضاف أودا تاربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن مسألة دخول العاصمة الإثيوبية تعتمد على ما سيحدث مع حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد خلال المفاوضات، مؤكدا أن قوات المعارضة تأمل أن تتجنب الدخول في صراع عسكري مباشر مع المدينة المكتظة بالسكان.

أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة إثيوبيا في أسرع وقت

بلينكن: نطالب إثيوبيا بوقف حملتها العسكرية في تيجراي

وأعلن تحالف مؤلف من 9 فصائل مناهضة للحكومة الإثيوبية الجمعة، أنه يعتزم حل حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد سواء بالقوة أو بالمفاوضات، ثم تشكيل حكومة انتقالية.

جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحافي للتحالف الإثيوبي المعارض عقد في واشنطن، وفقا لوكالة "رويترز".

ودخل الصراع في إثيوبيا مرحلة جديدة، حيث انضمت قوات تيجراي إلى جماعات مسلحة معارضة أخرى في تحالف ضد رئيس الوزراء آبي أحمد للسعي إلى فترة انتقال سياسي بعد عام من الحرب المدمرة.

ويشمل التوقيع على إنشاء التحالف الجديد، والذي جرى في واشنطن، الجمعة، قوات تيجراي، التي تقاتل القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة، بالإضافة إلى جيش تحرير أورومو، الذي يقاتل الآن إلى جانب قوات تيجراي، و7 مجموعات أخرى من جميع أنحاء البلاد.

ويسعى التحالف المعارض الجديد المسمى "الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية" إلى "إقامة ترتيب انتقالي في إثيوبيا" حتى يتمكن رئيس الوزراء من الرحيل في أسرع وقت ممكن، حسب يوهانيس أبرهة، أحد المنظمين، وهو من قوات تيجراي.

وقال أبرهة إن "الخطوة التالية، بالطبع، ستكون بدء الاجتماع والتواصل مع الدول والدبلوماسيين والجهات الفاعلة الدولية في إثيوبيا وخارجها"، مشيرا إلى أن التحالف الجديد سياسي وعسكري، و"لم يكن له أي اتصال مع حكومة إثيوبيا".

وتشكل التحالف في الوقت الذي يجتمع فيه المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان مع كبار المسؤولين الحكوميين في العاصمة الإثيوبية وسط دعوات لوقف إطلاق النار الفوري وإجراء محادثات لإنهاء الحرب التي أودت بحياة الآلاف منذ نوفمبر 2020

اثيوبيا المعارضة الإثيوبية تيجراي تيغراي الحكومة الإثيوبية أبي أحمد

موضوعات متعلقة

إثيوبيا .. تحالف المعارضة يتعهد بإسقاط حكومة آبي أحمد بالقوة

أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة إثيوبيا في أسرع وقت

ترشيحاتنا

بث مباشر .. الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 5-11-2021

أحمد سمير فرج: مشروع حياة كريمة هو تطبيق فعلي للمسؤولية المجتمعية

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

رئيس حماية المستهلك: المسؤولية المجتمعية تعني تجاوب المؤسسات في التنمية المستدامة |فيديو

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

طن مفروم.. ضبط مزرعة تذبح الحمير وتبيع لحومها بالإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ الهولوجرام .. أم كلثوم تظهر على مسرح ‎موسم الرياض

الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني عن مصر و4 دول أخري

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

الخطيب يغيب عن قمة الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

موسيماني يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة الزمالك

إنقاذ 5 محافظات من الاختفاء بسبب التغيرات المناخية|ماذا فعلت مصر لحماية شواطئها|فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزار بايخ قلب بجد.. لماذا انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة

تصريحات كارتيرون تشعل القمة 123.. أرقام وحكايات 217 مباراة جمعت الأهلي والزمالك

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

فيديو

تصرّف لافت بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 123 .. فيديو

القمة 123.. وصول حافلة الأهلي استاد القاهرة لمواجهة الزمالك .. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ