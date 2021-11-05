بلينكن: نطالب إثيوبيا بوقف حملتها العسكرية في تيجراي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف حملتها العسكرية غاراتها على المراكز السكنية في إقليم تيجراي.

وأضاف بلينكن في بيان له: " لا بد أن ينتهي الصراع في إثيوبيا وتبدأ مفاوضات السلام فورا دون شروط مسبقة من أجل وقف إطلاق النار".

وتابع: "أكثر من 900 ألف يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة نتيجة الصراع في إثيوبيا".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس، دعا أمس، كافة المواطنين الأمريكية إلى مغادرة إثيوبيا على الفور، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي أجرى محادثات جيدة مع المسؤولين الإثيوبيين ويواصل جهوده لحل النزاع.

وأكد المتحدث الرسمي وقوف واشنطن إلى جانب الشعب السوداني قائلاً: "نحث الجيش على إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين".

وأعلنت قوات تيجراى، عن قدرتها على السيطرة على العاصمة أديس أبابا في غضون أشهر إن لم تكن أسابيع.

كما أعلن جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا بات قريبا جدا ومسألة أشهر إن لم يكن أسابيع.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن جيش تحرير أورومو تأكيده بأن مقاتليه دخلوا إلى عدة مدن في جنوب كومبولشا بينها كيميسي على بعد 320 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية.

وقال المتحدث باسم جيش أورومو، أودا طربي، إنه "اذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فسيكون دخول العاصمة وقتها مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع".

يأتي ذلك بعد أن تحالف مقاتلي جيش تحرير أورومو مع جبهة تحرير شعب تيجراي.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في الذكرى السنوية الأولى على اندلاع حرب تيجراي، بدفن أعداء الحكومة، محذرا من تكرار سيناريو سوريا وليبيا في بلاده.

وأضاف : "الحفرة التي تم حفرها ستكون عميقة جدا، وستكون حيث يدفن الأعداء وليس حيث تتفكك إثيوبيا. سندفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا وسنعلي مجد إثيوبيا من جديد".

وكان اقليم تيجراي قوة مؤثرة في السياسة الإثيوبية على مدار تاريخ البلاد، خاصة بعد الحرب الاهلية التي أعقبت خلع الامبراطور هيلا سيلاسي، حيث كان إقليم تيجراي بؤرة المجاعة بين عامي 1983 و 1985 التي راح ضحيتها أكثر من مليون شخص.

وكانت جبهة تحرير شعب تيجراي شبه جزءاً من التحالف الذي أطاح بالحكومة في عام 1991، لتكون قوة مؤثرة وفاعلة في الحكومة حتى عام 2019.

وفي عام 2019 شكّل رئيس الوزراء أبي احمد ائتلافًا حكوميا جديدا رفضت جبهة تحرير شعب تيجراي ان تكون جزءًا منه، وبدا الصراع بين الجبهة والحكومة التي تعمدت تهميش الإقليم وردعه بالقوة حتى صار الصراع عسكريًا بين الجانبين.