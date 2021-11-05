النائبة غادة عجمي تشارك فى وضع صورة للرئيس السيسي داخل المعهد الدبلوماسي

شاركت النائبة غادة عجمى نائبة المصريين بالخارج عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى وضع صورة زيتية للرئيس عبدالفتاح السيسي داخل المعهد الدبلوماسى، وذلك مع الدكتورة منال متولى التى قامت برسم الصورة خلال احتفالية حب مصرية للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتعد صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى أول صورة لرئيس مصرى داخل معهد الدراسات الدبلوماسية تقديرا وتكريما للرئيس السيسي وما قدمه لمصر منذ توليه المسئولية حتى الآن.

وقالت الدكتورة منال متولي المهندسة بشركة بترول ميدور: "أنه في أجواء مفعمة بالحب وبحضور لفيف من أبناء الحقبة الدبلوماسية بوزارة الخارجية وعددا من أعضاء مجلس النواب ومن داخل أروقة معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، التفت مجموعة من الوطنيين الذين يجري في عروقهم دماء الانتماء لمصرنا الغالية وتفيض قلوبهم بمشاعر صادقة للولاء للرئيس عبد الفتاح السيسي".



وأضافت متولي معبرة عن سعادتها: "وقفت تلك المجموعة أمام القاعة العتيقة لعميد الدبلوماسية المصرية الدكتور بطرس غالي ومن خلفهم وأعلاهم صورة زيتية للرئيس عبد الفتاح السيسي بريشة الفنانة الدكتورة منال متولي والتي قامت برسمها بمشاعر قلبية صادقة من وجدانها قبل يدها لرئيس مصر المفدي كأول صورة لرئيس مصري داخل محراب الدبلوماسية العريقة، يشاركها النائب غادة عجمي نائبة عن المصريين بالخارج وعضو لجنة العلاقات الخارجية والنائب سهام مصطفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بحضور السفير جمال متولي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمعاهدات والسفير عمر فهمي نائب مساعد الوزير لمعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والسيد الوزير مفوض شريف إسماعيل بمعهد الدراسات الدبلوماسية والسفيرة مرفت كوجك حرم مساعد وزير الخارجية الأسبق جمال بيومي وقامت الدكتورة منال بإهداء الصورة الزيتية لمعهد الدراسات الدبلوماسية" .