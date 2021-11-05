أخبار البرلمان| حظر التدخين بالسيارات الخاصة.. تعويضات للموظفين حال الفصل التعسفي.. عقوبات المخالفين فى قمة الأهلى والزمالك

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

صحة النواب: على الحوامل والمرضعات الحصول على لقاح فايزر بعد هذه المدة

هل يجوز لصاحب العمل فصل الموظف حال إصابته بـ كورونا في مشروع القانون الجديد؟

غرامات مالية وخصم نقاط من الفريق.. عقوبات المخالفين في قمة الأهلي والزمالك

حظر التدخين بالسيارات الخاصة في هذه الحالة .. وغرامة 500 جنيه للمخالفين

الموافقة على 11 مشروع قانون.. ننشر حصاد آخر 3 جلسات بمجلس النواب

تفعيل جميع أدوات الرقابة البرلمانية.. تصريحات مهمة لرئيس النواب آخر 3 جلسات

تعويضات ممنوحة للموظفين حال الفصل التعسفي بمشروع قانون العمل الجديد

برلماني: الأصول غير المستغلة تكبد الدولة خسائر بالمليارات.. والصندوق السيادي خطة جيدة لضبطها

السير خارج المحافظة.. 4 حالات لسحب رخصة السيارة شهر بقانون المرور

بعد توجيهات الرئيس.. مقترحات محلية النواب لـ استثمار أصول الدولة غير المستغلة

موازنة البرلمان: نراهن على صندوق مصر السيادي.. وتوجيهات السيسي بدراسة أصول الدولة خطوة هامة

برلماني عن قمة الأهلي والزمالك: أتوقع فوز مصر في المباراة

برلماني للمشجعين بالمدرجات: استغلوا مباراة القمة واثبتوا أحقيتكم في دخول الملاعب

برلماني: التعادل الإيجابي يحسم القمة 123 بين الأهلي والزمالك