عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب: على الحوامل والمرضعات الحصول على لقاح فايزر بعد هذه المدة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قالت النائبة،إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدول الأوربية بالفعل صرحت بالسماح بتلقي الحوامل والمرضعات لـ لقاح فايزر، مشيرة إلى أنه تم إجراء العديد من الدراسات على فعالية هذا اللقاح للحوامل والمرضعات وثبت آمانه بنسبة كبيرة لتلك الفئة.

وأوضحت “ عبد الحليم ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن هناك دراسات وافية صرحت بضرورة حصول الحامل على اللقاح بعد مرور 3 شهور من الحمل على الأقل، وبالنسبة للمرضعة فيتم تلقيها اللقاح بعد أسبوعين فقط من حالة الوضع، لتحقيق الأمان بشكل أكبر، ولضمان عدم التاثير على الأجنة والأطفال حديثي الولادة.

 

وأشارت عضو صحة النواب أن  وزارة الصحة والسكان ،أتاحت أيضا التطعيم للفئات العمرية من 18 حتي 15 عاما الحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا “ فايزر ” وذلك بعد اعتماده رسمياً من منظمة الصحة العالمية .

txt

تسابقوا للقاح كورونا.. نداء عاجل من مستشار الرئيس للمرضعات والحوامل |فيديو

txt

سبب حصول الحوامل والمرضعات على لقاح فايزر.. صحة النواب تجيب

 

و وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، نداء عاجل للمرضعات والحوامل فيما يخص التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وقال محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء الأربعاء أنه سمح لتطعيم الحوامل والمرضعات ومتوقعات الحمل بـ لقاح فايزر فقط، مضيفا أن باقي اللقاحات يتم العمل عليها، واختبارها في هذا الأمر. 


وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الحوامل والمرضعات يجوز لهم تلقي تلقيح فيروس كورونا، ومتاح ومسموح في مصر لهم الحصول على اللقاح.


ووجه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حديثه للحوامل والمرضعات، قائلا :"تسابقوا للحصول على لقاح فيروس كورونا، وهذا الأمر مبني على الأسس العلمية الأكيدة، واطمأنوا من اللقاح وآثاره على الصحة إيجابية".

لقاح فايزر ايناس عبد الحليم لجنة الصحة الحوامل المرضعات الأجنة حديثي الولادة

ترشيحاتنا

الأزهر عن التعصب الرياضي: زوال مسجد عند الله أولى من نشوب الفتنة

شعراوي: تلقينا 1938 شكوى ونجحنا في حل 1526 بنسب 78.6% خلال شهر أكتوبر

كمونة: توقعي فوز الأهلي على الزمالك 6-1 مرة أخرى

مظاهرات تقلب تل أبيب ومواجهات بين جيش إسرئيل والمستوطنين

أخبار السيارات| أسعار نيسان سنترا موديل 2022.. أصغر 5 سيارات في التاريخ

قطع المياه بسوهاج والفيوم اليوم| اعرف المواعيد والأماكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ