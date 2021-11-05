صحة النواب: على الحوامل والمرضعات الحصول على لقاح فايزر بعد هذه المدة

قالت النائبة،إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدول الأوربية بالفعل صرحت بالسماح بتلقي الحوامل والمرضعات لـ لقاح فايزر، مشيرة إلى أنه تم إجراء العديد من الدراسات على فعالية هذا اللقاح للحوامل والمرضعات وثبت آمانه بنسبة كبيرة لتلك الفئة.

وأوضحت “ عبد الحليم ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن هناك دراسات وافية صرحت بضرورة حصول الحامل على اللقاح بعد مرور 3 شهور من الحمل على الأقل، وبالنسبة للمرضعة فيتم تلقيها اللقاح بعد أسبوعين فقط من حالة الوضع، لتحقيق الأمان بشكل أكبر، ولضمان عدم التاثير على الأجنة والأطفال حديثي الولادة.

وأشارت عضو صحة النواب أن وزارة الصحة والسكان ،أتاحت أيضا التطعيم للفئات العمرية من 18 حتي 15 عاما الحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا “ فايزر ” وذلك بعد اعتماده رسمياً من منظمة الصحة العالمية .

و وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، نداء عاجل للمرضعات والحوامل فيما يخص التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وقال محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء الأربعاء أنه سمح لتطعيم الحوامل والمرضعات ومتوقعات الحمل بـ لقاح فايزر فقط، مضيفا أن باقي اللقاحات يتم العمل عليها، واختبارها في هذا الأمر.



وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الحوامل والمرضعات يجوز لهم تلقي تلقيح فيروس كورونا، ومتاح ومسموح في مصر لهم الحصول على اللقاح.



ووجه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حديثه للحوامل والمرضعات، قائلا :"تسابقوا للحصول على لقاح فيروس كورونا، وهذا الأمر مبني على الأسس العلمية الأكيدة، واطمأنوا من اللقاح وآثاره على الصحة إيجابية".