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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميًا.. أمريكا تسمح بمنح لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عامًا

رسميا.. أمريكا تسمح
رسميا.. أمريكا تسمح بمنح لقاح فايزر للأطفال بين 5 إلى 11 عام

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، بمنح لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

وقبل أيام، كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، أجازت استخدام لقاح "فايزر"، في الحالات الطارئة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

تشير أرقام المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن أكثر من 700 طفل تصل أعمارهم إلى 18 عاما أو أقل توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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ويعد لقاح فايزر أول لقاح لفيروس كورونا مرخص في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنًا، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وستتيح الخطوة تطعيم 28 مليون طفل، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

يأتي ذلك بعدما تقدمت شركتا "فايزر" و"بينوتيك" على طلب، الشهر الجاري، للحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لمنح لقاحهما للأطفال الأصغر سنا، وكان اللقاح قد حظي بموافقة الهيئة لمن تزيد أعمارهم على 12 عامًا. 

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