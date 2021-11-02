دعوة للتكاتف.. بيان هام من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

لا تزال دول العالم تعاني من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة مع انتشار متحور دلتا شديد العدوي، وزيادة عدد الإصابات وبطء عمليات التلقيح.

ناشد المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى التكاتف لتوفير لقاحات فيروس كورونا لاكبر عدد ممكن من الناس حول العالم.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تغريدة علي منصة التواصل الاجتماعي تويتر، "فقدنا ما لا يقل عن 5 ملايين شخص بسبب فيروس كورونا فى أقل من عامين، وهذا يمثل فشلاً جماعياً فى التصرف".

وأضاف "هناك حاجة إلى بذل جهود جبارة الآن لتلقيح 40% من السكان فى جميع البلدان بحلول نهاية العام و 70% بحلول منتصف العام المقبل، دعونا نحول الكلمات إلى أفعال".