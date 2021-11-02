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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من كورونا أم خطر جديد.. لماذا أعلنت الصين حالة الطوارئ؟

الصين
الصين

دعت الصين، اليوم الثلاثاء، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية استعدادًا لحالة طوارئ، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية والخضراوات؛ بسبب سقوط الأمطار الكثيفة في البلاد، وعودة انتشار وباء فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة “رويترز” للأنباء، فإن هناك توجيها صادرا عن وزارة التجارة الصينية بهذا الخصوص، الأمر الذي أحدث حالة من الاضطراب والتساؤلات على منصات السوشيال ميديا في الصين.

ونشرت وزارة التجارة مساء أمس، الاثنين، إعلاناً على موقعها الإلكتروني داعية العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ.

كما دعت الوزارة مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات والحفاظ على استقرار الأسعار.

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سلاسل التوريد

 

عطلت سلاسل التوريد بسبب الحجر الصحي في ذروة تفشي وباء كورونا في مطلع العام 2020 في عدة أجزاء من البلاد وأُغلقت العديد من الطرق السريعة.

ومع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير المقبل، تخشى الحكومة من تفشي الوباء من جديد واتخذت إجراءات جذرية في الأسابيع الأخيرة بعد ظهور حالات تفشٍّ متفرقة في شمال البلاد.

كورونا

أعلنت الصين، عن 71 حالة إصابة جديدة، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 92 حالة، أمس الاثنين، وهو أكبر عدد إصابات يومي في الصين منذ منتصف سبتمبر.

يذكر أن الصين تعد أكبر مستورد للمنتجات الغذائية في العالم ما يجعلها عرضة للتوترات الدبلوماسية مثل تلك القائمة مع مورديها الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

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